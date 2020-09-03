Здорове харчування – це точно не дієти й суворі обмеження, якщо говорити про інтуїтивне харчування, – це теж не ідеальна формула, адже багато людей, зловживають цим принципом, коли хочуть з'їсти чергову цукерку. Яка ж ідеальна формула здорового харчування?

Британська асоціація дієтологів опублікувала статтю про усвідомлене харчування, основними тезами поділилась лікарка Марія Гунькало.

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Усвідомлене харчування — це підхід до їжі, який фокусується на повній присутності під час їди,

– йдеться в статті.

Під час прийому їжі більшість людей концентрується на соцмережах, телефоні, перегляді відео; перекуси на ходу/по дорозі додому і тд. Найчастіше це призводить до переїдання, проблем з вагою, розладів шлунково-кишкового тракту, харчової поведінки.

Поради, які допоможуть зробити харчування усвідомленим:

Слухайте свій організм.

Їжте, коли відчуваєте голод. Іноді емоції можуть викликати голод, коли ви не голоді, навчіться розрізняти ці почуття, випийте води. Емоційний голод частіше настає раптово, тоді як фізичний голод наростає з часом. Емоційний створює тягу до певної їжі; фізичний буде насичений будь-якою їжею.

Намагайтеся уникати періодів сильного голоду та переїдання.

Сплануйте заздалегідь меню на день, що і де ви будете їсти. Дотримуйтесь регулярного прийому їжі. Це допоможе регулювати рівень голоду, що позитивно вплине на поведінку та харчовий вибір.



Усвідомлене харчування близьке до інтуїтивного / Фото Unsplash

Вибирайте їжу свідомо, харчуйтесь різноманітно.

Включіть в раціон всі групи продуктів (овочі, фрукти, злаки, м'ясо, риба, молочку). Солодощі, фастфуд, шкідлива їжа може іноді бути в раціоні; якщо наприклад, ви пішли в ресторан, поїхали на відпочинок чи в гостях — дозвольте собі з'їсти щось на вашу думку не корисне, не створюйте вузьких рамок.

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Їжте повільно.

Це дозволяє відчути насичення краще, не спішіть, добре пережовуйте їжу та знаходьте час для паузи під час їжі.

І головне – не відволікайтесь!

Намагайтеся не їсти, перебуваючи думками в ноутбуці, телефоні. Краще розслабитись і насолодитися їжею.

Такий підхід може не підходити для людей, які мають розлади харчування, анорексію, через їх потребу "відволіктись", а не підвищити обізнаність про поведінку їжі.⠀