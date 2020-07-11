Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що нині в Україні тестують 4 препарати для лікування пацієнтів з COVID-19.

Під час брифінгу 11 липня Степанов розповів, які препарати проходять клінічні випробування в Україні, повідомляє 24 канал.

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На ефективність у лікуванні COVID-19 перевіряють 4 вітчизняні препарати:

Амізон;

Аміксин;

Корвітин;

Біовен.

За словами Степанова, деякі з них вже перебувають на завершальних стадіях клінічних випробувань.

Зараз у нас зареєстровано чотири лікарські засоби. Це амізон, аміксин, корвітин, біовен. Вони всі проходять стадію клінічних випробувань. Деякі вже знаходяться на завершальних стадіях. Одразу після отримання цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки щодо ефективності цих лікарських засобів,

– заявив міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, нещодавно антимонопольний комітет України оштрафував компанію ТОВ "Юрія-фарм" на 528 мільйонів гривень за поширення неправдивої інформації. Зокрема, компанія випустила рекламний ролик, у якому йшлося про те, що препарат "Декасан" може боротися з COVID-19.