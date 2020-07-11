Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что сейчас в Украине тестируют 4 препарата для лечения пациентов с COVID-19.

Во время брифинга 11 июля Степанов рассказал, какие препараты проходят клинические испытания в Украине, сообщает 24 канал.

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На эффективность в лечении COVID-19 проверяют 4 отечественных препарата:

Амизон;

Амиксин;

Корвитин;

Биовен.

По словам Степанова, некоторые из них уже находятся на завершающих стадиях клинических испытаний.

Сейчас у нас зарегистрировано четыре лекарственных средства. Это амизон, амиксин, корвитин, биовен. Они все проходят стадию клинических испытаний. Некоторые уже находятся на завершающих стадиях. Сразу после получения этой информации будут сделаны соответствующие выводы относительно эффективности данных лекарственных средств,

– заявил министр здравоохранения.

Напомним, недавно антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию ООО "Юрия-фарм" на 528 миллионов гривен за распространение неправдивой информации. В частности, компания выпустила рекламный ролик, в котором говорилось о том, что препарат "Декасан" может бороться с COVID-19.