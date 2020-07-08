Ученые из США обнаружили четыре лекарственных препарата, которые эффективно останавливали репликацию коронавируса. Лекарства направлены на блокирование специфического фермента, без которого SARS-CoV-2 не может поражать здоровые клетки.

Ученые из университета Аризоны и Южно-Флоридского университета определили четыре препарата, которые блокируют репликацию вируса SARS-CoV-2. Исследователи установили фермент, без которого вирус не может размножаться и инфицировать здоровые клетки, пишет EurekAlert.

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Первым среди кандидатов против SARS-CoV-2, одобрен для человека препарат против гепатита С Боцепревир. Это наиболее перспективный для клинических исследований препарат, считают ученые, поскольку его безопасность, дозировка и усвояемость в организме человека уже известны.

Второй препарат GC-376, который применяют для лечения коронавирусов у кошек. Доклинические эксперименты показали, что он был самым сильным ингибитором SARS-CoV-2. Сейчас ученые запланировали его предварительное тестирование на моделях животных.

Два других лекарственных средства – ингибиторы Кальпаина II и ингибиторы цистеина – ранее их изучали для лечения рака и нейродегенеративных заболеваний.

Они также показали сильную противовирусную активность и в отличие от других кандидатов, эти лекарства могут оказывать дополнительное преимущество в подавлении лекарственной устойчивости.



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