Когда в Украине будет Ремдесивир, который считают одним из лучших препаратов для лечения COVID-1
Ремдесивир включили в украинский протокол лечения осложнений коронавирусной болезни сразу. Препарат считают эффективным, как украинские специалисты, так и мировые ученые.
Сейчас в Украине нет препарата Ремдесивир, но уже в ближайшее время он может появиться в больницах. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 канал.
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По словам министра, препарат не доступен в Украине, только потому, что у Минздрава не было возможности его заказать.
Ремдесивир производит американская компания Gilead.
Сейчас мы уже провели переговоры о закупке препарата с компаниями, которые получили лицензии от компании Gilead,
– заявил Степанов.
Предварительно есть договоренность о закупке в количестве достаточном для лечения 8 тысячи пациентов.
Что известно о Ремдесивире
Противовирусный препарат Ремдесивир разработали для борьбы с лихорадкой Эбола.
Испытания с участием более 1000 человек подтвердили, что Ремдесивир способен снизить смертность от коронавируса и ускорить выздоровление.