Ремдесивир включили в украинский протокол лечения осложнений коронавирусной болезни сразу. Препарат считают эффективным, как украинские специалисты, так и мировые ученые.

Сейчас в Украине нет препарата Ремдесивир, но уже в ближайшее время он может появиться в больницах. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 канал.

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По словам министра, препарат не доступен в Украине, только потому, что у Минздрава не было возможности его заказать.

Ремдесивир производит американская компания Gilead.

Сейчас мы уже провели переговоры о закупке препарата с компаниями, которые получили лицензии от компании Gilead,

– заявил Степанов.

Предварительно есть договоренность о закупке в количестве достаточном для лечения 8 тысячи пациентов.

Что известно о Ремдесивире

Противовирусный препарат Ремдесивир разработали для борьбы с лихорадкой Эбола.

Ремдесивир – что это за препарат Разработала препарат американская компания Gilead Sciences. Лекарства вводят внутривенно. Ремдесивир снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает им пережить острую фазу инфекции.

Испытания с участием более 1000 человек подтвердили, что Ремдесивир способен снизить смертность от коронавируса и ускорить выздоровление.