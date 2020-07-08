Коли в Україні буде Ремдесивір, який вважають одним з кращих препаратів для лікування COVID-19
Ремдесивір включили до українського протоколу лікування ускладнень коронавірусної хвороби відразу. Препарат вважають ефективним, як українські фахівці, так і світові вчені.
Наразі в Україні немає препарату Ремдесивір, але вже найближчим часом він може з'явитися в лікарнях. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу, пише 24 канал.
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За словами міністра, препарат не є доступним в Україні, лише тому, що МОЗ не мало змоги його замовити.
Ремдесивір виробляє американська компанія Gilead.
Зараз ми вже провели перемовини про закупівлю препарату з компаніями, які отримали ліцензії від компанії Gilead,
– заявив Степанов.
Попередньо є домовленість про закупівлю в кількості достатній для лікування 8 тисячі пацієнтів.
Що відомо про Ремдесивір
Противірусний препарат Ремдесивір розробили для боротьби з лихоманкою Ебола.
До теми Ремдесивір покращив стан 2/3 хворих на коронавірус
Випробування за участю понад 1000 людей підтвердили, що Ремдесивір здатний знизити смертність від коронавірусу і прискорити одужання.