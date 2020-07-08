Коронавірус в Україні: понад 50 тисяч хворих і рекорд людей, які одужали за добу

За минулу добу на коронавірус захворіли ще 807 українців. Так, загальна кількість інфікованих 50 414, з них 1 306 хворих, на жаль, померли. 8 липня в Україні вперше за довгий час зафіксували рекордну кількість людей, які побороли інфекцію, за добу одужали ще 807 людей.

Від початку епідемії від коронавірусної недуги одужали 23 119 людей. Дані опублікуванні згідно з системою моніторингу COVID-19 апарату РНБО України.

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Під час традиційного брифінгу МОЗ очільник відомства Максим Степанов назвав добову кількість людей, які одужали від COVID-19, рекордною та подякував медикам за роботу.

Поширення коронавірусу в областях України станом на 8 липня

Львівська область – 6 562;

Київ – 5 779;

Чернівецька область – 5 051;

Рівненська область – 4 304;

Закарпатська область – 3 533;

Київська область – 2 583;

Волинська область – 2 825;

Івано-Франківська область – 2 797;

Харківська область – 2 466;

Тернопільська область – 2 142;

Вінницька область – 2 002;

Одеська область – 1 984;

Житомирська область – 1 484;

Дніпропетровська область –1 120;

Хмельницька область –863;

Кіровоградська область – 664;

Черкаська область – 695;

Донецька область – 713;

Запорізька область – 599;

Чернігівська область – 578;

Миколаївська область – 463;

Полтавська область – 326;

Сумська область – 323;

Херсонська область – 201;

Луганська область – 87.

Важливо! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За минулу добу лабораторні центри України опрацювали 1170 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом проведено 745 313 тестувань методом ПЛР.