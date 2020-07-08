Вчені з США виявили чотири лікарських препарати, які ефективно зупиняли реплікацію коронавірусу. Ліки спрямовані на блокування специфічного ферменту, без якого SARS-CoV-2 не може вражати здорові клітини.

Вчені з університету Аризони і Південно-Флоридського університету визначили чотири препарати, які блокують реплікацію вірусу SARS-CoV-2. Дослідники встановили фермент, без якого вірус не може розмножуватися і інфікувати здорові клітини, пише EurekAlert.

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Першим серед кандидатів проти SARS-CoV-2 схвалений для людини препарат проти гепатиту С Боцепревір. Це найбільш перспективний для клінічних досліджень препарат, вважають вчені, оскільки його безпеку, дозування і засвоюваність в організмі людини вже відома.

Другий препарат GC-376, який застосовують для лікування коронавірусів у кішок. Доклінічні експерименти показали, що він був найсильнішим інгібітором SARS-CoV-2. Зараз вчені запланували його попереднє тестування на моделях тварин.

Два інших лікарських засоби – інгібітори Кальпаіна II і інгібітори Цистеїну – раніше їх вивчали для лікування раку і нейродегенеративних захворювань.

Вони також показали сильну противірусну активність і на відміну від інших кандидатів, ці ліки можуть надавати додаткову перевагу в придушенні лікарської стійкості.



Перебіг коронавірусу / Колаж 24 каналу