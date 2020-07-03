Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию ООО "Юрия-фарм" на 528 млн грн за распространение в рекламном ролике своего препарата неправдивой информации о его способности бороться с коронавирусами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

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Антимонопольный комитет признал, что ООО "Юрия-фарм" совершило нарушение, предусмотренное статьей 15 Закона "О защите от недобросовестной конкуренции", в виде сообщения ложных сведений в рекламном ролике лекарственного средства "Декасан" без надлежащего обоснования в соответствии с действующим законодательством. В частности, без наличия официальных рекомендаций Министерства здравоохранения Украины относительно его применения,

– говорится в сообщении.

Таким образом предприятие нарушило конкурентное законодательство, ввело в заблуждение потребителей и могло получить конкурентное преимущество над другими производителями лекарственных средств, которые не распространяли ложных сведений о лечебные свойства собственных препаратов.

Каким образом накажут "Юрия-Фарм"

За это нарушение на ООО "Юрия-фарм" должна уплатить штраф в размере 528 тысяч гривен в двухмесячный срок со дня получения решения.

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Предыстория нарушения

Канал 1+1 транслировал ролик средства "Декасан", в котором говорилось о том, что он "действует на все сложные вирусы, в том числе коронавирусы!", что не соответствует действительности.

В АМКУ подчеркнули, что никакой информации о таких свойствах не было в инструкции "Декасана".

Кроме того, отсутствуют какие-либо клинические исследования, которые бы подтвердили лечебный или профилактический эффект препарата в отношении болезни COVID-19. Кроме этого, данные о лечение или профилактике коронавируса этим средством не соответствуют официальной информации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины.