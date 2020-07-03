Антимонопольний комітет України оштрафував компанію ТОВ "Юрія-фарм" на 528 млн грн за поширення у рекламному ролику свого препарату неправдивої інформації про його здатність боротися з коронавірусами.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби АМКУ.

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Антимонопольний комітет визнав, що ТОВ "Юрія-фарм" вчинило порушення, передбачене статтею 15 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді повідомлення неправдивих відомостей у рекламному ролику лікарського засобу "Декасан" без належного обґрунтування відповідно до чинного законодавства. Зокрема, без наявності офіційних рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо його застосування,

– йдеться у повідомленні.

Таким чином підприємство порушило конкурентне законодавство, ввело в оману споживачів та могло отримати конкурентну перевагу над іншими виробниками лікарських засобів, які не поширювали неправдивих відомостей про лікувальні властивості власних препаратів.

Яким чином покарають "Юрія-Фарм"

За це порушення на ТОВ "Юрія-фарм" повинна сплатити штраф у розмірі 528 тисяч гривень у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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Передісторія порушення

Канал 1+1 транслював ролик засобу "Декасан", у якому йшлося про те, що він "діє на всі складні віруси, зокрема коронавіруси!", що не відповідає дійсності.

В АМКУ підкреслили, що жодної інформації про такі властивості не було в інструкції "Декасану".

Крім того, відсутні будь-які клінічні дослідження, які б підтвердили лікувальний або профілактичний ефект препарату щодо хвороби COVID-19.

Окрім цього, дані про лікування або профілактику коронавірусу цим засобом не відповідають офіційній інформації Всесвітньої організації охорони здоров’я і Міністерства охорони здоров’я України.