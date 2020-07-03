Педіатр Ірина Платонова наголошує, що дітей в жодному разі не можна залишати без нагляду у воді, тому що в один момент дитина може тихо піти під воду.

"Діти тонуть тихо!", – написала лікар на своїй сторінці в інстаграмі. За її словами, дитина, яка тоне, не може крикнути, а також не може розмахувати руками і гукати про допомогу.

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Платонова згадала історію, коли торік в Ужгороді потонув хлопчик у громадському басейні серед сотень людей.

Ніхто не побачив, що дитина тоне. Тітка, яка була з дитиною на хвилинку відволіклася,

– згадала вона.

Про що треба пам'ятати на відпочинку з дітьми

Ніколи не залишайте дітей самих без нагляду у воді

Педіатр наголошує, що ні на хвилину не можна зводити очей з дитини.

"Чи це ванна, чи це басейн на дворі, де води по кісточку, чи це в басейні, де, здавалося б є кому придивитися за дитиною… Ніякі розмови з подругою телефоном, ніякі знімання відео, піти за рушником, поставити телефон тощо. Якщо ваша дитина знаходиться у воді, ви маєте безперестанку, пристально за нею дивитися і не відпускати поглядом!" – наголосила вона.

Також батькам треба притримуватися наступних правил безпеки:

Не залишайте сторонніх осіб "придивитися" за вашими дітьми.

Не залишайте іграшки у воді. Дитина може піти за ними і потонути.

Не розпивайте алкогольні напої коли відпочиваєте з дітьми.

Користуйтеся жилетами, нарукавниками.

Вчіть дітей плавати з раннього дитинства.

Не дозволяйте дітям довго перебувати під водою, затримавши повітря!

Плавайте разом з дитиною, тримаючись "пліч-о-пліч".

Навчіться надавати першу домедичну допомогу!



Не розпивайте алкоголь і не залишайте дитину без нагляду на відпочинку / Фото Unsplash