Діти тонуть тихо: про що треба пам'ятати батькам на відпочинку
Педіатр Ірина Платонова наголошує, що дітей в жодному разі не можна залишати без нагляду у воді, тому що в один момент дитина може тихо піти під воду.
"Діти тонуть тихо!", – написала лікар на своїй сторінці в інстаграмі. За її словами, дитина, яка тоне, не може крикнути, а також не може розмахувати руками і гукати про допомогу.
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Платонова згадала історію, коли торік в Ужгороді потонув хлопчик у громадському басейні серед сотень людей.
Ніхто не побачив, що дитина тоне. Тітка, яка була з дитиною на хвилинку відволіклася,
– згадала вона.
Про що треба пам'ятати на відпочинку з дітьми
Ніколи не залишайте дітей самих без нагляду у воді
Педіатр наголошує, що ні на хвилину не можна зводити очей з дитини.
"Чи це ванна, чи це басейн на дворі, де води по кісточку, чи це в басейні, де, здавалося б є кому придивитися за дитиною… Ніякі розмови з подругою телефоном, ніякі знімання відео, піти за рушником, поставити телефон тощо. Якщо ваша дитина знаходиться у воді, ви маєте безперестанку, пристально за нею дивитися і не відпускати поглядом!" – наголосила вона.
Також батькам треба притримуватися наступних правил безпеки:
- Не залишайте сторонніх осіб "придивитися" за вашими дітьми.
- Не залишайте іграшки у воді. Дитина може піти за ними і потонути.
- Не розпивайте алкогольні напої коли відпочиваєте з дітьми.
- Користуйтеся жилетами, нарукавниками.
- Вчіть дітей плавати з раннього дитинства.
- Не дозволяйте дітям довго перебувати під водою, затримавши повітря!
- Плавайте разом з дитиною, тримаючись "пліч-о-пліч".
- Навчіться надавати першу домедичну допомогу!
Не розпивайте алкоголь і не залишайте дитину без нагляду на відпочинку / Фото Unsplash