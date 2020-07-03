У дітей з коронавірусом можуть проявлятися неврологічні симптоми навіть в тому випадку, якщо відсутні характерні для респіраторних захворювань ознаки.

Чому так трапляється

Це пов'язано з тим, що інфекція здатна викликати серйозне ураження центральної і периферичної нервової системи, пише авторитетний JAMA Neurology.

Також на тему: Як часто у дітей виникає важка форма COVID-19 та що на це впливає

Зокрема, це може відбуватися на тлі педіатричного запального мультисистемного синдрому, викликаного коронавірусом (PIMS-TS), схожого з рідкісною хворобою Кавасакі. На цей час у Великобританії зафіксовано 150 випадків PIMS-TS, усі в Лондоні.

Як проходило дослідження

В ході дослідження фахівці Університетського коледжу Лондона (University College London) проаналізували історії хвороби всіх пацієнтів з коронавірусом у віці до 18 років, госпіталізованих до лікарні Great Ormond Street Hospital for Children період з 1 березня по 8 травня.

У 27 дітей діагностували (PIMS-TS) з характерними ознаками: лихоманка, висип, почервоніння очей і слизової порожнини рота, біль в животі. У чотирьох з них також були виявлені важкі неврологічні симптоми: головний біль, порушення дихання і серцебиття, м'язова слабкість, зниження функції ковтання і мовного апарату. При цьому у дітей були відсутні респіраторні симптоми.

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) мозку показала зміни мозолистого тіла у всіх маленьких пацієнтів з неврологічними симптомами. В ході лікування поліпшення спостерігалися у всіх чотирьох дітей, причому двоє з них одужали ще в ході дослідження.

Але потрібно більш тривале спостереження, щоб зрозуміти, чи є ймовірність рецидиву і які можуть бути наслідки у цього стану,

– зазначили науковці.