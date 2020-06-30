Коронавірусна інфекція COVID-19 зазвичай викликає легке захворювання у дітей. Проте 8% дітей мають потребу в госпіталізації у відділенні інтенсивної терапії.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в авторитетному журналі The Lancet Child & Adolescent Health.

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Флоріан Гетцінгер, доктор медичних наук, з Національного довідкового центру з дитячого туберкульозу в Відні, і його колеги, провели багатоцентрове когортне дослідження.

У ньому взяли участь 582 людини у віці 18 років і молодше з підтвердженою тяжкою формою гострого респіраторного синдрому коронавірусу SARS- CoV-2, який виявили між 1 квітня і 24 квітня 2020 року.

Результати дослідження

Дослідники виявили, що 48 осіб (8%) потребували госпіталізації до відділення інтенсивної терапії, 25 (4%) потребували штучної вентиляції легенів, 19 (3%) потребували інотропної підтримки, а один (<1%) вимагав екстракорпоральної мембранної оксигенації.

Фактори ризику для дітей з COVID-19

Фактори, які значною мірою пов'язані з необхідністю госпіталізації до відділення інтенсивної терапії, включали вік молодше 1 місяця, чоловіча стать, наявність вже наявних захворювань і наявність ознак або симптомів інфекції нижніх дихальних шляхів під час зараження.

Як лікують дітей з коронавірусом

Гідроксихлорохін був найбільш часто використовуваним лікарським засобом (7%), потім слідували ремдесивір, лопінавір-ритонавір і озельтамівір (3, 1 і 1 відсоток відповідно).

В кінці дослідження четверо дітей померли (коефіцієнт смертності 0,69%); 578 були живі, а 25 (4%) все ще мали симптоми або потребували респіраторної підтримки.