Коронавирусная инфекция COVID-19 обычно вызывает легкое заболевание у детей. Однако 8% детей нуждаются в госпитализации в отделении интенсивной терапии.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в авторитетном журнале The Lancet Child & Adolescent Health.

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Флориан Гетцингер, доктор медицинских наук, из Национального справочного центра по детскому туберкулезу в Вене, и его коллеги, провели многоцентровое когортное исследование.

В нем приняли участие 582 человека в возрасте 18 лет и младше с подтвержденной тяжелой формой острого респираторного синдрома коронавируса SARS-CoV-2, который обнаружили между 1 апреля и 24 апреля 2020 года.

Результаты исследования

Исследователи обнаружили, что 48 человек (8%) нуждались в госпитализации в отделение интенсивной терапии, 25 (4%) нуждались в искусственной вентиляции легких, 19 (3%) нуждались в инотропной поддержке, а один (<1%) нуждался в экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Факторы риска для детей с COVID-19

Факторы, которые в значительной мере связаны с необходимостью госпитализации в отделение интенсивной терапии, включали возраст младше 1 месяца, мужской пол, наличие уже имеющихся заболеваний и наличие признаков или симптомов инфекции нижних дыхательных путей во время заражения.

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Гидроксихлорохин был наиболее часто используемым лекарственным средством (7%), затем следовали ремдесивтр, лопинавир-ритонавир и озельтамивир (3, 1 и 1 процент соответственно).

В конце исследования четверо детей умерли (коэффициент смертности 0,69%); 578 были живы, а 25 (4%) все еще имели симптомы или нуждались в респираторной поддержке.