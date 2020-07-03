У детей с коронавирусом могут проявляться неврологические симптомы даже в том случае, если отсутствуют характерные для респираторных заболеваний признаки.

Почему так случается

Это связано с тем, что инфекция способна вызвать серьезное поражение центральной и периферической нервной системы, пишет авторитетный JAMA Neurology.

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В частности, это может происходить на фоне педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома, вызванного коронавирусом (PIMS-TS), сходного с редкой болезнью Кавасаки. В настоящее время в Великобритании зафиксировано 150 случаев PIMS-TS, все в Лондоне.

Как проходило исследование

В ходе исследования специалисты Университетского колледжа Лондона (University College London) проанализировали истории болезни всех пациентов с коронавирусом в возрасте до 18 лет, госпитализированных в больницу Great Ormond Street Hospital for Children период с 1 марта по 8 мая.

У 27 детей диагностировали (PIMS-TS) с характерными признаками: лихорадка, сыпь, покраснение глаз и слизистой полости рта, боль в животе. У четырех из них также были выявлены тяжелые неврологические симптомы: головная боль, нарушение дыхания и сердцебиения, мышечная слабость, снижение функции глотания и речевого аппарата. При этом у детей отсутствовали респираторные симптомы.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) мозга показала изменения мозолистого тела у маленьких пациентов с неврологическими симптомами. В ходе лечения улучшения наблюдались у всех четверых детей, причем двое из них выздоровели еще в ходе исследования.

Но нужно более длительное наблюдение, чтобы понять, есть ли вероятность рецидива и какие могут быть последствия у этого состояния,

– отметили ученые.