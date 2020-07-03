Педиатр Ирина Платонова отмечает, что детей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра в воде, так как в один момент ребенок может тихо уйти под воду.

"Дети тонут тихо!", – написала врач на своей странице в инстаграме. По ее словам, ребенок, который тонет, не может крикнуть, а также не может размахивать руками и кричать о помощи.

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Платонова вспомнила историю, когда в прошлом году в Ужгороде утонул мальчик в общественном бассейне среди сотен людей.

Никто не увидел, что ребенок тонет. Тетя, которая была с ребенком, на минутку отвлеклась,

– вспомнила она.

О чем надо помнить на отдыхе с детьми

Никогда не оставляйте детей одних без присмотра в воде

Педиатр отмечает, что ни на минуту нельзя спускать глаз с ребенка.

"Или это ванна, или это бассейн во дворе, где воды по щиколотку, или это в бассейне, где, казалось бы, есть кому присмотреть за ребенком... Никакие разговоры с подругой по телефону, никакие съемки видео, пойти за полотенцем, поставить телефон и тому подобное. Если ваш ребенок находится в воде, вы беспрестанно, пристально должны за ним смотреть и не отпускать взглядом!" – подчеркнула она.

Также родителям нужно придерживаться следующих правил безопасности:

Не оставляйте посторонних лиц "присмотреть" за вашими детьми.

Не оставляйте игрушки в воде. Ребенок может последовать за ними и утонуть.

Не распивайте алкогольные напитки, когда отдыхаете с детьми.

Пользуйтесь жилетами, нарукавниками.

Учите детей плавать с раннего детства.

Не позволяйте детям долго находиться под водой, задержав воздух!

Плавайте вместе с ребенком, держась "бок о бок".

Научитесь оказывать первую домедицинскую помощь!

Не распивайте алкоголь и не оставляйте ребенка без присмотра на отдыхе / Фото Unsplash