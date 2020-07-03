Дети тонут тихо: о чем нужно помнить родителям на отдыхе
Педиатр Ирина Платонова отмечает, что детей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра в воде, так как в один момент ребенок может тихо уйти под воду.
"Дети тонут тихо!", – написала врач на своей странице в инстаграме. По ее словам, ребенок, который тонет, не может крикнуть, а также не может размахивать руками и кричать о помощи.
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Платонова вспомнила историю, когда в прошлом году в Ужгороде утонул мальчик в общественном бассейне среди сотен людей.
Никто не увидел, что ребенок тонет. Тетя, которая была с ребенком, на минутку отвлеклась,
– вспомнила она.
О чем надо помнить на отдыхе с детьми
Никогда не оставляйте детей одних без присмотра в воде
Педиатр отмечает, что ни на минуту нельзя спускать глаз с ребенка.
"Или это ванна, или это бассейн во дворе, где воды по щиколотку, или это в бассейне, где, казалось бы, есть кому присмотреть за ребенком... Никакие разговоры с подругой по телефону, никакие съемки видео, пойти за полотенцем, поставить телефон и тому подобное. Если ваш ребенок находится в воде, вы беспрестанно, пристально должны за ним смотреть и не отпускать взглядом!" – подчеркнула она.
Также родителям нужно придерживаться следующих правил безопасности:
- Не оставляйте посторонних лиц "присмотреть" за вашими детьми.
- Не оставляйте игрушки в воде. Ребенок может последовать за ними и утонуть.
- Не распивайте алкогольные напитки, когда отдыхаете с детьми.
- Пользуйтесь жилетами, нарукавниками.
- Учите детей плавать с раннего детства.
- Не позволяйте детям долго находиться под водой, задержав воздух!
- Плавайте вместе с ребенком, держась "бок о бок".
- Научитесь оказывать первую домедицинскую помощь!
Не распивайте алкоголь и не оставляйте ребенка без присмотра на отдыхе / Фото Unsplash