Ситуація із пандемією COVID-19 погіршується у всьому світі. Кількість зафіксованих випадків вже сягнула 17 мільйонів. Померли від недуги понад 667 тисяч людей. Поки одні країни намагаються контролювати вірус на кордонах, інші – б'ють на сполох та повертають жорсткий карантин.

Австралійський штат став епіцентром COVID-19

Штат Вікторія став епіцентром COVID-19 в Австралії. Уряд повністю огородив його кордони та запровадив жорсткий карантин. Попри те, що носіння захисних масок стало обов'язковим, до деяких міст закрили в'їзд. Утім у штаті постійно реєструють нові рекорди.

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"Для всі мешканців та членів їх сімей, будь ласка, знайте, що ми робимо все можливе, щоб забезпечити допомогу та підтримку вам та вашим близьким. Це непросте завдання, однак наші зусилля величезні", – сказав прем'єр штату Вікторія Даніель Ендрюс.



Прем'єр штату Вікторія Даніель Ендрюс / Фото Кореспондент

У Великій Британії посилили карантин

Водночас Велика Британія готова посилити карантинні заходи для людей с позитивними результатами тестів на COVID-19. Зокрема, для хворих та людей із симптомами недуги хочуть підвищити терміни самоізоляції.

Заговорили навіть про другу хвилю COVID-19 у Європі. Тож минулого тижня уряд Британії запровадив двотижневий карантин для прибулих з Іспанії.

"Ми постійно переглядає карантинні правила та вживаємо заходи для збереження нашої країни. Ми стурбовані другою хвилею коронавірусу та намагаємося запобігти його поширенню", – зауважив міністр охорони здоров'я Великої Британії Метью Генкок.



Міністр охорони здоров'я Великої Британії Метью Генкок / Фото newstatesman

США лідирують за кількістю померлих від недуги

Сполучені Штати стали лідерами за кількістю смертей у світі. COVID-19 забрав життя 150 тисяч американців. Водночас американська компанія Moderna вже вийшла на фінальну стадію у розробці вакцини.

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Однак у США обговорюють запровадження обов'язкового носіння захисних масок по всій країні. Кандидат у президенти від демократів Джо Байден вже підтримав це рішення.

"Я думаю, що нам це потрібно, ми це робимо. Коли ви десь бачите, що графіки захворюваності падають, тоді можна подумати про послаблення. Але маски повинні бути обов'язковими, доки ми не будемо контролювати вірус", – зазначив Байден.



Джо Байден / Фото newstatesman

Нині у світі розробляють понад 100 вакцин одночасно. Щонайменше 20 з них вже перейшли до клінічних випробовувань. Одна – вже на фінальній стадії.

У ВООЗ занепокоєні ситуацією

У Всесвітній організації охорони здоров'я занепокоєні підвищенням рівня захворюваності. Там запевнили, що пандемія COVID-19 у світі посилюється. Поки вакцина не з'явиться, ВООЗ закликає країни більш пильно стежити за дотримання обмежувальних заходів та краще контролювати захворюваність.

Кількість хворих на коронавірус у світі вже сягнула 17 мільйонів. Лідерами залишаються Сполучені Штати, Бразилія та Індія. За весь час пандемії від COVID-19 загинули вже понад 650 тисяч людей та одужали майже 10 мільйонів.

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