Ситуация с пандемией COVID-19 ухудшается во всем мире. Количество зафиксированных случаев уже достигло 17 миллионов. Умерли от недуга более 667 тысяч человек. Пока одни страны пытаются контролировать вирус на границах, другие – бьют тревогу и возвращают жесткий карантин.

Австралийский штат стал эпицентром COVID-19

Штат Виктория стал эпицентром COVID-19 в Австралии. Правительство полностью оградило его границы и ввело жесткий карантин. Несмотря на то, что ношение защитных масок стало обязательным, в некоторые города закрыли въезд. Впрочем в штате постоянно регистрируют новые рекорды.

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"Для всех жителей и членов их семей, пожалуйста, знайте, что мы делаем все возможное, чтобы обеспечить помощь и поддержку вам и вашим близким. Это непростая задача, однако наши усилия огромные", – сказал премьер штата Виктория Дэниэл Эндрюс.

Премьер штата Виктория Дэниэл Эндрюс / Фото Корреспондент

В Великобритании усилили карантин

Вместе с тем Великобритания готова ужесточить карантинные мероприятия для людей с положительными результатами тестов на COVID-19. В частности, для больных и людей с симптомами недуга хотят повысить сроки самоизоляции.

Заговорили даже о второй волне COVID-19 в Европе. Поэтому на прошлой неделе правительство Британии ввело двухнедельный карантин для прибывших из Испании.

"Мы постоянно просматривает карантинные правила и принимаем меры для сохранения нашей страны. Мы обеспокоены второй волной коронавируса и пытаемся предотвратить его распространение", – отметил министр здравоохранения Великобритании Мэтью Хэнкок.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтью Хэнкок / Фото newstatesman

США лидируют по количеству умерших от недуга

Соединенные Штаты стали лидерами по количеству смертей в мире. COVID-19 унес жизни 150 тысяч американцев. В то же время американская компания Moderna уже вышла на финальную стадию в разработке вакцины.

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Однако в США обсуждают введение обязательного ношения защитных масок по всей стране. Кандидат в президенты от демократов Джо Байден уже поддержал это решение.

"Я думаю, что нам это нужно, мы это делаем. Когда вы где-то видите, что графики заболеваемости падают, тогда можно подумать о послаблениях. Но маски должны быть обязательными, пока мы не будем контролировать вирус", – отметил Байден.

Джо Байден / Фото newstatesman

Сейчас в мире разрабатывают более 100 вакцин одновременно. По меньшей мере 20 из них уже перешли к клиническим испытаниям. Одна – уже на финальной стадии.

В ВОЗ обеспокоены ситуацией

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены повышением уровня заболеваемости. Там заверили, что пандемия COVID-19 в мире усиливается. Пока вакцина не появится, ВОЗ призывает страны более пристально следить за соблюдение ограничительных мер и лучше контролировать заболеваемость.

Количество больных коронавирусом в мире уже достигло 17 миллионов. Лидерами остаются Соединенные Штаты, Бразилия и Индия. За все время пандемии от COVID-19 погибли уже более 650 тысяч человек и выздоровели почти 10 миллионов.

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