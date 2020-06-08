ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения признала, что ситуация по противодействию распространению COVID-19 ухудшилась. Количество новых случаев инфицирования все еще растет.
Такое заявление сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время онлайн-брифинга.
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В ВОЗ отметили улучшение ситуации в Европе, но в глобальном масштабе коронавирус распространяется интенсивнее.
Масштабы пандемии: Более 7 миллионов случаев инфицирования COVID-19, около 400 тысяч человек умерли от заболевания.
Более полугода пандемии это не время, когда страны могут остановить борьбу,
– сказал генеральный директор ВОЗ.
Также в ВОЗ сообщили, что 9 июня ведомство проведет онлайн-совещание по вопросу отслеживания контактов зараженных людей со здоровыми.
Начиная с завтрашнего дня, ВОЗ созывает онлайн-консультации по отслеживанию контактов по заболеванию COVID-19, чтобы поделиться техническим и операционным опытом, в частности инновациями в цифровой технологии,
– отметил Гебрейесус.
Принципы, которых должны придерживаться люди во время пандемии коронавируса:
- правила гигиены;
- принцип социального дистанцирования;
- особое внимание к группам риска;
- игнорирование массовых собраний.