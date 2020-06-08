Всесвітня організація охорони здоров'я визнала, що ситуація з протидії поширенню COVID-19 погіршилась. Кількість нових випадків інфікування все ще зростає.

Таку заяву зробив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус під час онлайн-брифінгу.

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У ВООЗ відзначили поліпшення ситуації в Європі, але в глобальному масштабі коронавірус поширюється інтенсивніше.

Масштаби пандемії: понад 7 мільйонів випадків інфікування COVID-19, близько 400 тисяч людей померли від захворювання.

Більше ніж пів року пандемії це не час, коли країни можуть зупинити боротьбу,

– сказав генеральний директор ВООЗ.

Також у ВООЗ повідомили, що 9 червня відомство проведе онлайн-нараду з питання відстеження контактів заражених людей зі здоровими.

Починаючи із завтрашнього дня, ВООЗ скликає онлайн-консультації з відстеження контактів по захворюванню COVID-19, щоб поділитися технічним та операційним досвідом, зокрема інноваціями в цифровій технології,

– зазначив Гебрейесус.

Принципи, яких повинні дотримуватися люди під час пандемії коронавірусу: