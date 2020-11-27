Чому закладає вуха та що з цим робити
Коли закладає вуха – це, звичайно, не дуже приємно, але і не так небезпечно. Це може пройти само через кілька годин або днів, а іноді потрібна консультація лікаря.
Лікар допоможе зрозуміти причину, щоб позбутися від закладеності й запобігти проблемі в майбутньому, пише NHS.
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Чому закладає вуха
Вушна сірка зазвичай випадає сама. Але коли її накопичується занадто багато, може забиватися слуховий прохід.
Що робити?
- приймати вушні краплі для розчинення сірки;
- видалити надлишки сірки за допомогою кюрети (металевий інструмент із зігнутим кінчиком);
- промити вухо теплою водою (зрошення);
- висмоктати сірку спеціальним вакуумним інструментом.
Іноді відчуття закладеності викликано тим, що закупорюються євстахієві труби. Вони з'єднують задню частину носа і середнього вуха. Коли таке відбувається, можна відчути тиск і біль у вусі, зниження слуху і запаморочення.
Швидка зміна тиску повітря. Тиск повітря змінюється разом зі зміною висоти. Це створює різницю в тиску з двох сторін барабанної перетинки. Тому деякі люди відчувають закладеність вух під час польоту на літаку, підводному плаванні, підйому в гори або навіть в ліфті.
Що робити?
- робити ковтальні рухи;
- позіхати;
- жувати жуйку;
- зробити глибокий вдих і акуратний видих носом, при цьому затиснувши ніздрі та не відкриваючи рот.
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