Наші вуха мають складну і цікаву будову. І закладання через перепади тиску – це одна з побічних дій, які дозволяють нам добре чути.

Вухо має складну будову і має 3 відділи: зовнішнє вухо (то, що ми бачимо), середнє вухо і внутрішнє вухо (перебуває всередині), розповіла оториноларинголог Софія Романенко.

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Наше середнє вухо це якась повітряна порожнина у вигляді куба. Щоб ми могли добре чути, тиск повітря в середньому вусі має дорівнювати тиску зовнішнього середовища.

Наш організм дуже розумний і для того, щоб регулювати різницю тисків існує спеціальна слухова труба, яка повідомляє середнє вухо з носоглоткою (область між носом і горлом) і як клапан при відкритті вирівнює тиск повітря.

Чому закладає вуха в літаку

Коли тиск повітря в середньому вусі та тиск повітря в навколишньому середовищі не збігаються, виникає відчуття закладеності у вухах.

Якраз таки при зльоті та посадці літака, тиск повітря швидко змінюється. Те саме відбувається і при поїздці в автомобілі по горах.

Слухова труба часто не може зреагувати досить швидко, що викликає, відчуття повноти або закладеності у вусі, дискомфорт або біль, приглушеність або слабку втрату слуху.

Посилюватися ці симптоми можуть, якщо ви летите, коли у вас нежить і закладеність в носі. Це ще більше заважає слуховій трубці правильно виконувати свою роботу.

Важливо: Що робити, коли закладає вуха