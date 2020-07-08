Наши уши имеют сложную и интересную структуру. И закладывание из-за перепадов давления – это одно из побочных действий, которые позволяют нам хорошо слышать.

Ухо имеет сложное строение из 3 отделов: наружное ухо (то, что мы видим), среднее ухо и внутреннее ухо (находится внутри), рассказала оториноларинголог София Романенко.

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Наше среднее ухо – это будто воздушная полость в виде куба. Чтобы мы могли хорошо слышать, давление воздуха в среднем ухе должно быть равно давлению внешней среды.

Наш организм очень умный и для того, чтобы регулировать разницу давлений, существует специальная слуховая труба, которая соединяет среднее ухо с носоглоткой (область между носом и горлом) и, как клапан, при открытии выравнивает давление воздуха.

Почему закладывает уши в самолете

Когда давление воздуха в среднем ухе и давление воздуха в окружающей среде не совпадают, возникает ощущение заложенности в ушах.

Как раз-таки при взлете и посадке самолета давление воздуха быстро меняется. То же происходит и при поездке в автомобиле по горам.

Слуховая труба часто не может среагировать достаточно быстро, что вызывает ощущение наполненности или заложенности в ухе, дискомфорт или боль, приглушенность или слабую потерю слуха.

Усиливаться эти симптомы могут, если вы летите, когда у вас насморк и заложенность в носу. Это еще больше мешает слуховой трубке правильно выполнять свою работу.

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