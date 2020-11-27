Почему закладывает уши и что с этим делать
Когда закладывает уши – это, конечно, не очень приятно, но и не так опасно. Это может пройти через несколько часов или дней, а иногда требуется консультация врача.
Врач поможет понять причину, чтобы избавиться от заложенности и предотвратить проблему в будущем, пишет NHS.
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Почему закладывает уши
Ушная сера обычно выпадает сама. Но когда ее накапливается слишком много, может забиваться слуховой проход.
Что делать?
- принимать ушные капли для растворения серы;
- удалить излишки серы с помощью кюреты (металлический инструмент с изогнутым кончиком)
- промыть ухо теплой водой (орошение)
- высосать серу специальным вакуумным инструментом.
Иногда ощущение заложенности вызвано тем, что закупориваются евстахиевы трубы. Они соединяют заднюю часть носа и среднего уха. Когда такое происходит, можно почувствовать давление и боль в ухе, снижение слуха и головокружение.
Быстрая смена давления воздуха. Давление воздуха меняется вместе с изменением высоты. Это создает разницу в давлении с двух сторон барабанной перепонки. Поэтому некоторые люди чувствуют заложенность ушей во время полета на самолете, подводном плавании, подъема в горы или даже в лифте.
Что делать?
- делать глотательные движения;
- зевать;
- жевать жвачку;
- сделать глубокий вдох и аккуратный выдох носом, при этом зажав ноздри и не открывая рот.
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