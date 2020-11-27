Когда закладывает уши – это, конечно, не очень приятно, но и не так опасно. Это может пройти через несколько часов или дней, а иногда требуется консультация врача.

Врач поможет понять причину, чтобы избавиться от заложенности и предотвратить проблему в будущем, пишет NHS.

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Почему закладывает уши

Ушная сера обычно выпадает сама. Но когда ее накапливается слишком много, может забиваться слуховой проход.

Что делать?

принимать ушные капли для растворения серы;

удалить излишки серы с помощью кюреты (металлический инструмент с изогнутым кончиком)

промыть ухо теплой водой (орошение)

высосать серу специальным вакуумным инструментом.

Иногда ощущение заложенности вызвано тем, что закупориваются евстахиевы трубы. Они соединяют заднюю часть носа и среднего уха. Когда такое происходит, можно почувствовать давление и боль в ухе, снижение слуха и головокружение.

Быстрая смена давления воздуха. Давление воздуха меняется вместе с изменением высоты. Это создает разницу в давлении с двух сторон барабанной перепонки. Поэтому некоторые люди чувствуют заложенность ушей во время полета на самолете, подводном плавании, подъема в горы или даже в лифте.

Что делать?