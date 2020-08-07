Чому важлива реабілітація після COVID-19: перелік симптомів, що погіршують якість життя
Навіть після одужання коронавірусна інфекція продовжує впливати на стан здоров'я людини і знижує якість життя. Вчені з'ясували, які ускладнення протягом тривалого часу виникають у більшості людей після успішного лікування COVID-19.
Після звичайної вірусної інфекції, зокрема сезонного грипу людина повертається до звичайного ритму життя досить швидко. А ось у випадку захворювання на COVID-19 люди впродовж тривалого часу можуть відчувати цілий комплекс симптомів, що знижують якість їх життя. Вчені з Лідського університету (Великобританія), про яких пише EurekAlert, зробили дослідження, яке показало, що деякі пацієнти можуть відновлюватися місяцями, тому реабілітація після COVID-19 дуже важлива.
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Для деяких людей шлях до одужання може зайняти місяці. Наше дослідження показує основні довгострокові проблеми, що виникають після COVID-19,
– пояснили автори.
Як проводили дослідження
Вчені спостерігали за 100 пацієнтами через 4-8 тижнів після виписки з лікарні. З них 32 людини на піку захворювання потребували інтенсивної терапії, а 68 пацієнтів перенесли COVID-19 в легшій формі.
З'ясувалося, що втома, задишка, психологічний стрес, а також проблеми з концентрацією уваги та пам'яттю були частими наслідками коронавірусної інфекції.
Ускладнення, які виникали найчастіше:
- Так, на втому скаржилися понад 60% пацієнтів з інтенсивної терапії, і близько третини з них повідомляли про сильну втому.
- Другим за частотою симптомом була задишка, причому вона була значно поширена в обох групах. Учасники повідомляли, що відчували утруднене дихання, як ніколи раніше.
- Погіршення психоемоційного стану також спостерігалися в обох групах.
- Майже чверть пацієнтів з інтенсивної терапії та трохи менше половини пацієнтів з легкою формою COVID-19 мали деякі симптоми посттравматичного стресового розладу.
COVID-19 – нове захворювання і поки у нас мало інформації про довгострокові проблеми зі здоров'ям у людей після лікування, – додали автори праці.
Вчені резюмували, що реабілітація після COVID-19 дуже важлива і, швидше за все, вона необхідна і людям, які перенесли інфекцію в легкій формі.