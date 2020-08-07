Навіть після одужання коронавірусна інфекція продовжує впливати на стан здоров'я людини і знижує якість життя. Вчені з'ясували, які ускладнення протягом тривалого часу виникають у більшості людей після успішного лікування COVID-19.

Після звичайної вірусної інфекції, зокрема сезонного грипу людина повертається до звичайного ритму життя досить швидко. А ось у випадку захворювання на COVID-19 люди впродовж тривалого часу можуть відчувати цілий комплекс симптомів, що знижують якість їх життя. Вчені з Лідського університету (Великобританія), про яких пише EurekAlert, зробили дослідження, яке показало, що деякі пацієнти можуть відновлюватися місяцями, тому реабілітація після COVID-19 дуже важлива.

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Для деяких людей шлях до одужання може зайняти місяці. Наше дослідження показує основні довгострокові проблеми, що виникають після COVID-19,

– пояснили автори.

Як проводили дослідження

Вчені спостерігали за 100 пацієнтами через 4-8 тижнів після виписки з лікарні. З них 32 людини на піку захворювання потребували інтенсивної терапії, а 68 пацієнтів перенесли COVID-19 в легшій формі.

З'ясувалося, що втома, задишка, психологічний стрес, а також проблеми з концентрацією уваги та пам'яттю були частими наслідками коронавірусної інфекції.

Ускладнення, які виникали найчастіше:

Так, на втому скаржилися понад 60% пацієнтів з інтенсивної терапії , і близько третини з них повідомляли про сильну втому.

, і близько третини з них повідомляли про сильну втому. Другим за частотою симптомом була задишка , причому вона була значно поширена в обох групах. Учасники повідомляли, що відчували утруднене дихання, як ніколи раніше.

, причому вона була значно поширена в обох групах. Учасники повідомляли, що відчували утруднене дихання, як ніколи раніше. Погіршення психоемоційного стану також спостерігалися в обох групах.

також спостерігалися в обох групах. Майже чверть пацієнтів з інтенсивної терапії та трохи менше половини пацієнтів з легкою формою COVID-19 мали деякі симптоми посттравматичного стресового розладу.

В цілому, близько 70% людей з групи інтенсивної терапії та майже половина учасників з другої групи заявили, що загальна якість їх життя після одужання погіршилася.

COVID-19 – нове захворювання і поки у нас мало інформації про довгострокові проблеми зі здоров'ям у людей після лікування, – додали автори праці.

Вчені резюмували, що реабілітація після COVID-19 дуже важлива і, швидше за все, вона необхідна і людям, які перенесли інфекцію в легкій формі.