Вчені встановили п'ять біомаркерів в аналізі крові хворого на COVID-19, які допоможуть краще прогнозувати стан пацієнта при госпіталізації і вчасно надавати необхідне лікування при різкому погіршенні. Ще більш важливими такі тести будуть для тих, хто проходить лікування вдома без регулярного огляду лікарями.

Спосіб оцінити тяжкість COVID-19

Вчені з Університету Джорджа Вашингтона пов'язали біомаркери з високими шансами на важку форму коронавірусної інфекції, а також з підвищеним ризиком смертності.

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Більш ранні дослідження, проведені в Китаї, свідчили, що деякі показники крові можуть бути пов'язані з поганими наслідками COVID-19.

Відтак, американські вчені хотіли з'ясувати, чи актуальні такі розрахунки для пацієнтів в США. Команда провела оцінку зразків крові 299 пацієнтів, які проходили лікування з березня по травень в університетській лікарні.

Підвищені рівні п'яти біомаркерів були пов'язані із запаленням і порушенням згортання крові. Вони виявилися незалежними факторами підвищеного ризику необхідності інтенсивної терапії і смерті від COVID-19,

– встановили зрештою вчені.

Які біомаркери вчені враховували

У тесті вчені оцінювали показники інтерлейкіну-6, D-димеру, С-реактивного білка, ферменту лактатдегідрогенази (ЛДГ) і феррініна.

Найвищі ризики смертності були у пацієнтів з показниками ЛДГ вище 1200 од/л і з рівнем D-димера вище 3 мкг/мл.

Ми сподіваємося, що ці дані допоможуть лікарям визначити інтенсивність лікування пацієнтів, а також приймати рішення про виписку тих, що одужали,

– резюмували автори.

Зараз основними критеріями для такої оцінки залишаються стать, вік і хронічні захворювання пацієнта. Простий аналіз крові дасть додаткову важливу інформацію для прийняття рішень.