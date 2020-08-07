5 биомаркеров крови указывают на риски смерти от COVID-19
Ученые обнаружили пять биомаркеров в анализе крови больного COVID-19, которые помогут лучше прогнозировать состояние пациента при госпитализации и вовремя предоставлять необходимое лечение при резком ухудшении. Еще более важными такие тесты будут для тех, кто проходит лечение дома без регулярного осмотра врачей.
Способ оценить тяжесть COVID-19
Ученые из Университета Джорджа Вашингтона связали биомаркеры с высокими шансами на тяжелую форму коронавирусной инфекции, а также с повышенным риском смертности.
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Более ранние исследования, проведенные в Китае, свидетельствовали, что некоторые показатели крови могут быть связаны с плохими последствиями COVID-19.
Следовательно, американские ученые хотели выяснить, актуальны ли такие расчеты для пациентов в США. Команда провела оценку образцов крови 299 пациентов, проходивших лечение с марта по май в университетской больнице.
Повышенные уровни пяти биомаркеров были связаны с воспалением и нарушением свертываемости крови. Они оказались независимыми факторами повышенного риска необходимости интенсивной терапии и смерти от COVID-19,
– установили в конце концов ученые.
Какие биомаркеры ученые учитывали
В тесте ученые оценивали показатели интерлейкина-6, D-димера, С-реактивного белка, фермента лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и ферринина.
Мы надеемся, что эти данные помогут врачам определить интенсивность лечения пациентов, а также принимать решения о выписке тех, что выздоровели,
– резюмировали авторы.
Сейчас основными критериями для такой оценки остаются пол, возраст и хронические заболевания пациента. Простой анализ крови даст дополнительную важную информацию для принятия решений.