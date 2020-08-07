Ученые обнаружили пять биомаркеров в анализе крови больного COVID-19, которые помогут лучше прогнозировать состояние пациента при госпитализации и вовремя предоставлять необходимое лечение при резком ухудшении. Еще более важными такие тесты будут для тех, кто проходит лечение дома без регулярного осмотра врачей.

Способ оценить тяжесть COVID-19

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона связали биомаркеры с высокими шансами на тяжелую форму коронавирусной инфекции, а также с повышенным риском смертности.

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Более ранние исследования, проведенные в Китае, свидетельствовали, что некоторые показатели крови могут быть связаны с плохими последствиями COVID-19.

Следовательно, американские ученые хотели выяснить, актуальны ли такие расчеты для пациентов в США. Команда провела оценку образцов крови 299 пациентов, проходивших лечение с марта по май в университетской больнице.

Повышенные уровни пяти биомаркеров были связаны с воспалением и нарушением свертываемости крови. Они оказались независимыми факторами повышенного риска необходимости интенсивной терапии и смерти от COVID-19,

– установили в конце концов ученые.

Какие биомаркеры ученые учитывали

В тесте ученые оценивали показатели интерлейкина-6, D-димера, С-реактивного белка, фермента лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и ферринина.

Самые высокие риски смертности были у пациентов с показателями ЛДГ выше 1200 ед/л и с уровнем D-димера выше 3 мкг/мл.

Мы надеемся, что эти данные помогут врачам определить интенсивность лечения пациентов, а также принимать решения о выписке тех, что выздоровели,

– резюмировали авторы.

Сейчас основными критериями для такой оценки остаются пол, возраст и хронические заболевания пациента. Простой анализ крови даст дополнительную важную информацию для принятия решений.