Против коронавирусов всех типов нашли потенциальную терапию
Патогены коронавирусов является огромной опасностью для человечества, пандемия COVID-19 – это уже третья эпидемия, которую они спровоцировали. Ученые нашли потенциально эффективную терапию против коронавирусов.
Специалисты-вирусологи из США опубликовали статью, подробно описывающую возможное терапевтическое использование молекул ингибиторов протеазы коронавируса в лечении COVID-19, пишет Science Daily.
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За первые десятилетия XXI века человечество уже трижды столкнулись с эпидемиями, которые вызвали коронавирусы. В 2002-2003 годах произошла вспышка атипичной пневмонии, а в 2012 году ей на смену пришел ближневосточный респираторный синдром. Однако самой массовой из всех стала эпидемия, вызванная SARS-CoV-2.
3-с-подобная протеаза – фермент из класса гидролаз, расщепляющий пептидную связь между аминокислотами в белках – основная протеаза, которая есть в коронавирусах. Она играет важную роль в перерабатывании липопротеинов.
В ходе экспериментов они наблюдали, как ингибиторы 3CLpro блокируют репликацию человеческого коронавируса MERS-CoV и SARS-CoV-2 в клеточной культуре и в мышах, зараженных MERS.
Открытие ученых указывает на то, что эти соединения следует и дальше изучать как потенциальное терапевтическое средство от коронавирусной инфекции.
Препараты, которые ученые использовали в эксперименте и описали в публикации, уже запатентованы, их разрабатывает компания Cocrystal Pharma для терапии коронавирусних инфекций, в частности против COVID-19.