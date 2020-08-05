Патогени коронавірусів є величезною небезпекою для людства, пандемія COVID-19 – це вже третя епідемія, яку вони спровокували. Вчені знайшли потенційно ефективну терапію проти коронавірусів.

Фахівці-вірусологи з США опублікували статтю, докладно описує можливе терапевтичне використання молекул інгібіторів протеази коронавірус в лікуванні COVID-19, пише Science Daily.

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За перші десятиліття XXI століття людство вже тричі зіткнулося з епідеміями, які викликали коронавіруси. У 2002-2003 роках стався спалах атипової пневмонії, а у 2012 році їй на зміну прийшов близькосхідний респіраторний синдром. Однак наймасовішою з усіх стала епідемія, викликана SARS-CoV-2.

3-с-подібна протеаза – фермент з класу гідролаз, що розщеплює пептидний зв'язок між амінокислотами в білках – основна протеаза, яка є в коронавірусах. Вона грає важливу роль в перероблюванні ліпопротеїнів.

Вчені встановили: 3-с-подібні протеази 3CLpro, які відіграють важливу роль в розмноженні коронавірусу, можуть служити мішенню для противірусних препаратів.

В ході експериментів вони спостерігали, як інгібітори 3CLpro блокують реплікацію людського коронавірусу MERS-CoV і SARS-CoV-2 в клітинній культурі і в мишах, заражених MERS.

Відкриття вчених вказує на те, що ці сполуки слід і далі вивчати як потенційний терапевтичний засіб від коронавірусної інфекції.

Препарати, які вчені використовували в експерименті і описали в публікації, вже запатентовані, їх розробляє компанія Cocrystal Pharma для терапії коронавірусних інфекцій, зокрема проти COVID-19.