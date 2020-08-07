Даже после выздоровления коронавирусная инфекция продолжает влиять на состояние здоровья человека и снижает качество жизни. Ученые выяснили, какие осложнения в течение длительного времени возникают у большинства людей после успешного лечения COVID-19.

После обычной вирусной инфекции, в частности сезонного гриппа человек возвращается к обычному ритму жизни достаточно быстро. А вот в случае заболевания COVID-19 люди в течение длительного времени могут испытывать целый комплекс симптомов, снижающих качество их жизни. Ученые из Лидского университета (Великобритания), о которых пишет EurekAlert, провели исследование, которое показало, что некоторые пациенты могут восстанавливаться месяцами, поэтому реабилитация после COVID-19 очень важна.

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Для некоторых людей путь к выздоровлению может занять месяцы. Наше исследование показывает основные долгосрочные проблемы, возникающие после COVID-19,

– объяснили авторы.

Как проводили исследования

Ученые наблюдали за 100 пациентами через 4-8 недель после выписки из больницы. Из них 32 человека на пике заболевания нуждались в интенсивной терапии, а 68 пациентов перенесли COVID-19 в более легкой форме.

Выяснилось, что усталость, одышка, психологический стресс, а также проблемы с концентрацией внимания и памятью были частыми последствиями коронавирусной инфекции.

Осложнения, которые возникали чаще всего:

Так, на усталость жаловались более 60% пациентов из интенсивной терапии , и около трети из них сообщали о сильной усталости.

, и около трети из них сообщали о сильной усталости. Вторым по частоте симптомом была одышка , причем она была значительно распространена в обеих группах. Участники сообщали, что чувствовали затрудненное дыхание, как никогда раньше.

, причем она была значительно распространена в обеих группах. Участники сообщали, что чувствовали затрудненное дыхание, как никогда раньше. Ухудшение психоэмоционального состояния также наблюдались в обеих группах.

также наблюдались в обеих группах. Почти четверть пациентов из интенсивной терапии и чуть меньше половины пациентов с легкой формой COVID-19 имели некоторые симптомы посттравматического стрессового расстройства.

В целом, около 70% людей из группы интенсивной терапии и почти половина участников из второй группы заявили, что общее качество их жизни после выздоровления ухудшилось.

COVID-19 – новое заболевание и пока у нас мало информации о долгосрочных проблемах со здоровьем у людей после лечения, – добавили авторы труда.

Ученые резюмировали, что реабилитация после COVID-19 очень важна и, скорее всего, она необходима и людям, которые перенесли инфекцию в легкой форме.