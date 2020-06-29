Пари, які сплять на одному ліжку, краще висипаються. Спільний сон підвищує якість фази швидкого сну.

Це показало нове дослідження німецьких, данських та американських вчених.

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Фахівці моніторили сон 12 молодих гетеросексуальних пар – чотири ночі вони спали разом, а потім ще чотири окремо. З'ясувалося, що під час спільних ночей фаза швидкого сну в обох партнерів у всіх парах тривала довше.



У партнерів синхронізується сон / Фото unsplash

Під час цієї фази мозок обробляє спогади, і людина бачить сни. Цей стан дуже важливо для повноцінного відпочинку. За ніч людина проходить фазу швидкого сну кілька разів.

Виявилося, що пари проходять одні й ті ж цикли сну одночасно, якщо сплять разом. Причому, чим більше у партнерів довіри один до одного, тим сильніша ця "синхронізація".