Вчені Базельського університету проаналізували, як змінився сон людей за час ізоляції. Виявилося, що спати ми почали більше, але якість сну погіршилась.

У дослідженні взяли участь 435 дорослих людей зі Швейцарії, Австрії та Німеччини, пише sciencealert.

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75% опитаних під час карантину почали спати на 50 хвилин більше ніж зазвичай, але при цьому зазнали труднощів із засипанням. Крім того, багатьох почали мучити занадто яскраві й неприємні сни, яких раніше не було.



Під час самоізоляції в людей погіршилась якість сну / Фото unsplash

Чому пандемія вплинула на сон

Фахівці припускають, що вся справа в способі життя, до якого звикли сучасні люди. Суспільство заохочує нас завжди бути активними і постійно кудись рухатися, але через пандемію соціальне життя у світі практично зупинилася.

Через таку різку зупинки у багатьох змістилися цикли відпочинку і роботи. Це наклалося на страх заразитися коронавірусом і бажанням підтримувати більш-менш звичний ритм життя, але вже в онлайні.