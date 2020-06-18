Ученые Базельского университета проанализировали, как изменился сон людей за время изоляции. Оказалось, что спать мы стали больше, но качество сна ухудшилось.

В исследовании приняли участие 435 взрослых людей из Швейцарии, Австрии и Германии, пишет sciencealert.

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75% опрошенных во время карантина начали спать на 50 минут больше чем обычно, но при этом испытали трудности с засыпанием. Кроме того, многих начали мучить слишком яркие и неприятные сны, которых раньше не было.



Во время самоизоляции у людей ухудшилось качество сна / Фото unsplash

Почему пандемия повлияла на сон

Специалисты предполагают, что все дело в образе жизни, к которому привыкли современные люди. Общество поощряет нас всегда быть активными и постоянно куда-то двигаться, но из-за пандемии социальная жизнь в мире практически остановилась.

Из-за такой резкой остановки у многих сместились циклы отдыха и работы. Это наложилось на страх заразиться коронавирусом и желанием поддерживать более-менее привычный ритм жизни, но уже в онлайне.