Пары, которые спят на одной кровати, лучше высыпаются. Совместный сон повышает качество фазы быстрого сна.

Это показало новое исследование немецких, датских и американских ученых.

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Специалисты мониторили сон 12 молодых гетеросексуальных пар – четыре ночи они спали вместе, а потом еще четыре отдельно. Выяснилось, что во время совместных ночей фаза быстрого сна у обоих партнеров во всех парах длилась дольше.

У партнеров синхронизируется сон / Фото unsplash

Во время этой фазы мозг обрабатывает воспоминания, и человек видит сны. Это состояние очень важно для полноценного отдыха. За ночь человек проходит фазу быстрого сна несколько раз.

Оказалось, что пары проходят одни и те же циклы сна одновременно, если спят вместе. Причем, чем больше у партнеров доверия друг к другу, тем сильнее эта "синхронизация".