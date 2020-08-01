Чому в Україні зросла кількість випадків COVID-19: відповідь Ляшка
В Україні вже кілька днів підряд фіксують понад тисячі нових хворих на коронавірусну інфекцію кожного дня. Що вплинуло на статистику – читайте далі.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про це на брифінгу 1 серпня, пише 24 канал.
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За словами Ляшка, ослаблення карантину і збільшення тестування вплинули на зростання нових випадків коронавірусної хвороби.
Зростання кількості випадків захворюваності в Україні викликане ослабленням карантинних заходів,
– заявив головний санітарний лікар.
Він додав, що Україна з 8 по 27 липня перебувала на так званому "плато" щодо відсотків виявлених випадків у порівнянні з тестуванням.
"Якщо ми подивимося на кількість тестувань, то воно у нас щодня зростає. І за вчора ми зробили рекордну кількість тестувань ПЛР", – пояснив він.
Заступник міністра охорони здоров'я наголосив, в останні два дні є тенденція до збільшення кількості підтверджених випадків до 8% щодо кількості тестів.