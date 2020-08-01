За добу в Україні підтвердили 1 172 нових випадки COVID-19, загалом 71 056
Станом на 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки інфікування коронавірусною інфекцією. Антирейтинг продовжує очолювати Львівщина.
Нові дані опуліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
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Загалом в Україні з початку епідемії COVID-19 підтвердили у 71 056 людей. З них 39 308 пацієнтів одужали, а 1 709 – померли від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 30 039 осіб.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (+145), Івано-Франківській (+123), Одеській областях (+101) та Києві (+101).
За минулу добу померло від ускладнень, викликаних COVID-19, 16 осіб. Найбільше летальних випадків зафіксовано у Закарпатській області – 6.
Кількість людей, які одужали, за добу збільшилася на 556.
Статистика поширення коронавірусу по областях
- Львівська область – 9671 (+145)
- Київ – 8342 (+101)
- Рівненська область – 6111 (+87)
- Чернівецька область – 5964 (+89)
- Закарпатська область – 5210 (+64)
- Івано-Франківська область – 4680 (+123)
- Волинська область – 3828 (+45)
- Київська область – 3787 (+71)
- Харківська область – 3786 (+75)
- Одеська область – 3315 (+101)
- Тернопільська область – 3035 (+59)
- Вінницька область – 2766 (+30)
- Житомирська область – 1896 (+46)
- Дніпропетровська область – 1413 (+11)
- Хмельницька область – 1163 (+25)
- Черкаська область – 942 (+18)
- Донецька область – 889 (+8)
- Чернігівська область – 843 (+20)
- Запорізька область – 800 (+10)
- Кіровоградська область – 704 (+1)
- Миколаївська область – 602 (+12)
- Сумська область – 509 (+24)
- Полтавська область – 446 (+6)
- Херсонська область – 227
- Луганська область – 121 (+1)