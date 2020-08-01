Станом на 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки інфікування коронавірусною інфекцією. Антирейтинг продовжує очолювати Львівщина.

Нові дані опуліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Читайте також Новини про коронавірус 31 липня: гуртожиток КПІ закрили на карантин, антирекорд госпіталізованих

Загалом в Україні з початку епідемії COVID-19 підтвердили у 71 056 людей. З них 39 308 пацієнтів одужали, а 1 709 – померли від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 30 039 осіб.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (+145), Івано-Франківській (+123), Одеській областях (+101) та Києві (+101).

За минулу добу померло від ускладнень, викликаних COVID-19, 16 осіб. Найбільше летальних випадків зафіксовано у Закарпатській області – 6.

Кількість людей, які одужали, за добу збільшилася на 556.

Статистика поширення коронавірусу по областях