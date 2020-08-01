По состоянию на 1 августа в Украине зафиксировано 1 172 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Антирейтинг продолжает возглавлять Львовщина.

Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

Читайте также Новости о коронавирусе 31 июля: общежитие КПИ закрыли на карантин, антирекорд госпитализированных

Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 71 056 человек. Из них 39 308 пациентов выздоровели, а 1 709 – умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 30 039 человек.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (+145), Ивано-Франковской (+123), Одесской областях (+101) и Киеве (+101).

За минувшие сутки умерло от осложнений, вызванных COVID-19, 16 человек. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Закарпатской области – 6.

Количество людей, которые выздоровели, за сутки увеличилось на 556.

Статистика распространения коронавируса по областям