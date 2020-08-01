За сутки в Украине подтвердили 1 172 новых случая COVID-19, в общем 71 056
По состоянию на 1 августа в Украине зафиксировано 1 172 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Антирейтинг продолжает возглавлять Львовщина.
Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса.
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Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 71 056 человек. Из них 39 308 пациентов выздоровели, а 1 709 – умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 30 039 человек.
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (+145), Ивано-Франковской (+123), Одесской областях (+101) и Киеве (+101).
За минувшие сутки умерло от осложнений, вызванных COVID-19, 16 человек. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Закарпатской области – 6.
Количество людей, которые выздоровели, за сутки увеличилось на 556.
Статистика распространения коронавируса по областям
- Львовская область – 9671 (+145)
- Киев – 8342 (+101)
- Ровненская область – 6111 (+87)
- Черновицкая область – 5964 (+89)
- Закарпатская область – 5210 (+64)
- Ивано-Франковская область – 4680 (+123)
- Волынская область – 3828 (+45)
- Киевская область – 3787 (+71)
- Харьковская область – 3786 (+75)
- Одесская область – 3315 (+101)
- Тернопольская область – 3035 (+59)
- Винницкая область – 2766 (+30)
- Житомирская область – 1896 (+46)
- Днепропетровская область – 1413 (+11)
- Хмельницкая область – 1163 (+25)
- Черкасская область – 942 (+18)
- Донецкая область – 889 (+8)
- Черниговская область – 843 (+20)
- Запорожская область – 800 (+10)
- Кировоградская область – 704 (+1)
- Николаевская область – 602 (+12)
- Сумская область – 509 (+24)
- Полтавская область – 446 (+6)
- Херсонская область – 227
- Луганская область – 121 (+1)