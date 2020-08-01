В Украине уже несколько дней подряд фиксируют более тысячи новых больных коронавирусной инфекцией каждый день. Что повлияло на статистику – читайте дальше.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал об этом на брифинге 1 августа, пишет 24 канал.

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Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 71 056 человек. Из них 39 308 пациентов выздоровели, а 1 709 – умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 30 039 человек. За минувшие сутки подтверждено 1 172 новых случая.

По словам Ляшко, ослабление карантина и увеличение тестирования повлияли на рост новых случаев коронавирусной болезни.

Рост количества случаев заболеваемости в Украине вызван ослаблением карантинных мер,

– заявил главный санитарный врач.

Он добавил, что Украина с 8 по 27 июля находилась на так называемом "плато" относительно процентов выявленных случаев по сравнению с тестированием.

"Если мы посмотрим на количество тестирований, то оно у нас каждый день растет. И за вчера мы сделали рекордное количество тестирований ПЦР", – пояснил он.

Заместитель министра здравоохранения отметил, в последние два дня есть тенденция к увеличению количества подтвержденных случаев до 8% по количеству тестов.