Почему в Украине возросло количество случаев COVID-19: ответ Ляшко
В Украине уже несколько дней подряд фиксируют более тысячи новых больных коронавирусной инфекцией каждый день. Что повлияло на статистику – читайте дальше.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал об этом на брифинге 1 августа, пишет 24 канал.
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По словам Ляшко, ослабление карантина и увеличение тестирования повлияли на рост новых случаев коронавирусной болезни.
Рост количества случаев заболеваемости в Украине вызван ослаблением карантинных мер,
– заявил главный санитарный врач.
Он добавил, что Украина с 8 по 27 июля находилась на так называемом "плато" относительно процентов выявленных случаев по сравнению с тестированием.
"Если мы посмотрим на количество тестирований, то оно у нас каждый день растет. И за вчера мы сделали рекордное количество тестирований ПЦР", – пояснил он.
Заместитель министра здравоохранения отметил, в последние два дня есть тенденция к увеличению количества подтвержденных случаев до 8% по количеству тестов.