Суспільство спонукає сучасну людину пити з ранку каву, щоб збадьоритися, а ввечері чай, щоб заспокоїтись. І якщо з ефектом кави все більш-менш прозоро, то чай виявляється не таким простим. Він може і заспокоювати, і бадьорити, а хтось навіть п'яніє від пуера. Розберемося, що з цього приводу говорить наука.

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Особливість ферментованих чаїв у тому, що в процесі виготовлення листя взаємодіє з мікроорганізмами. Це змінює хімічні властивості чаю, його смак та запах.

Чай допомагає зосередитись

Вчені знайшли у чаї речовини, які можуть впливати на когнітивні функції. Це поліфеноли, флавоноли, теофловини та катехіни. Особливо вчених цікавить катехін EGCG. В одному дослідженні піддослідних поділили на дві групи.

Учасники першої групи пили чай із вмістом EGCG. Іншій групі дали схоже на смак та колір плацебо. Після чаювання випробуваним наділи на голови шапочки з електродами та попросили виконувати завдання. На електроенцефалограмі вчені побачили у чайній групі зростання альфа, бета та тета активності порівняно з групою плацебо.

Ці хвилі мозку відображають спокійне і водночас зосереджений стан. Спокій та зниження рівня стресу відзначили й самі випробувані. Тіанін. L-тіанін здатний проходити через гематоенцефалічний бар'єр, тобто потрапляти в мозок через кровотік.

Як чай заспокоює

Проникаючи в мозок, він здатний впливати на центральну систему управління стресом. Там він натискає на потрібні важелі та знижує рівень гормону кортизолу та реакцію на стрес. При цьому вчені вважають, що L-тіанін здатний заспокоювати мозок вибірково, тільки його ділянки, які не потрібні для виконання поточного завдання. Так ми можемо сконцентруватися на тому, що важливо, і менше звертати увагу на шум.

Дослідження показують, що тіанін у поєднанні з кофеїном може на якийсь час покращувати ефективність нашої робочої пам'яті та швидкість реакції. Щоправда, поки що невідомо, як кофеїн взаємодіє з котихіном та GCG, про який ми говорили вище.

Як чай захищає мозок

Окремі дослідження приходять до висновку, що регулярне споживання чаю може захистити нас від деменції. Одне таке дослідження порівняло людей похилого віку, які регулярно пили чай, з тими, хто не пив. Виявилось, що ті, хто випивав хоча б одну чашку чаю на тиждень, краще впоралися із завданнями на робочу пам'ять та обробку інформації.

Щоправда, вживання чаю, його кількість та концентрація ніяк не контролювалися, тому і до висновків ми ставилися б скептично. До речі, вживання кави таких ефектів не показало. Існує можливе пояснення таких чарівних ефектів чаю. Теоретично катехін і GCG підтримує здоров'я кровоносних судин мозку, а L-теанін може сприяти його пластичності.

Чашка чаю проти деменції звучить привабливо, але не варто використовувати пуер чи габу для лікування когнітивних порушень. Швидше, варто поставитися до цього, як поєднання приємного з корисним, ніж пакувати валізи чаєм і летіти в Тибет лікуватися чайними церемоніями. Якщо ви помітили труднощі з концентрацією, проблеми з пам'яттю або інші когнітивні порушення, потрібно звернутися до лікаря.