Общество побуждает современного человека пить с утра кофе, чтобы взбодриться, а вечером чай, чтобы успокоиться. И если с эффектом кофе все более-менее прозрачно, то чай оказывается не таким простым. Он может и успокаивать, и бодрить, а кто-то даже пьянеет от пуэра. Разберемся, что по этому поводу говорит наука.

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Особенность ферментированных чаев в том, что в процессе изготовления листья взаимодействуют с микроорганизмами. Это меняет химические свойства чая, его вкус и запах.

Чай помогает сосредоточиться

Ученые нашли в чае вещества, которые могут влиять на когнитивные функции. Это полифенолы, флавонолы, теофловины и катехины. Особенно ученых интересует катехин EGCG. В одном исследовании испытуемых поделили на две группы.

Участники первой группы пили чай с содержанием EGCG. Другой группе дали похожее на вкус и цвет плацебо. После чаепития испытуемым надели на головы шапочки с электродами и попросили выполнять задания. На электроэнцефалограмме ученые увидели в чайной группе рост альфа, бета и тета активности по сравнению с группой плацебо.

Эти волны мозга отражают спокойное и одновременно сосредоточенное состояние. Спокойствие и снижение уровня стресса отметили и сами испытуемые. Тианин. L-тианин способен проходить через гематоэнцефалический барьер, то есть попадать в мозг через кровоток.

Как чай успокаивает

Проникая в мозг, он способен влиять на центральную систему управления стрессом. Там он нажимает на нужные рычаги и снижает уровень гормона кортизола и реакцию на стресс. При этом ученые считают, что L-тианин способен успокаивать мозг выборочно, только его участки, которые не нужны для выполнения текущей задачи. Так мы можем сконцентрироваться на том, что важно, и меньше обращать внимание на шум.

Исследования показывают, что тианин в сочетании с кофеином может на время улучшать эффективность нашей рабочей памяти и скорость реакции. Правда, пока неизвестно, как кофеин взаимодействует с котихином и GCG, о котором мы говорили выше.

Как чай защищает мозг

Отдельные исследования приходят к выводу, что регулярное потребление чая может защитить нас от деменции. Одно такое исследование сравнило пожилых людей, которые регулярно пили чай, с теми, кто не пил. Оказалось, что те, кто выпивал хотя бы одну чашку чая в неделю, лучше справились с задачами на рабочую память и обработку информации.

Правда, употребление чая, его количество и концентрация никак не контролировались, поэтому и к выводам мы относились бы скептически. Кстати, употребление кофе таких эффектов не показало. Существует возможное объяснение таких волшебных эффектов чая. Теоретически катехин и GCG поддерживает здоровье кровеносных сосудов мозга, а L-теанин может способствовать его пластичности.

Чашка чая против деменции звучит привлекательно, но не стоит использовать пуэр или габу для лечения когнитивных нарушений. Скорее, стоит отнестись к этому, как сочетание приятного с полезным, чем паковать чемоданы чаем и лететь в Тибет лечиться чайными церемониями. Если вы заметили трудности с концентрацией, проблемы с памятью или другие когнитивные нарушения, нужно обратиться к врачу.