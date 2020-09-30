Заведено, що літнім людям необхідно поступатися місцем у громадському транспорті. Але експерти довели, що цей жест ввічливості шкідливий для їхнього здоров'я.

Насправді літнім людям потрібно частіше стояти, а не сидіти або лежати. А ще краще – ходити, пише Independent.

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Літнім людям потрібна фізична активність

Експерти наголошують, що літні люди мають рухатися, більше часу проводити в вертикальному положенні та навіть ходити по сходах, замість ліфтів і ескалаторів.

Вони переконані, що узгоджені зусилля суспільства щодо заохочення людей похилого віку до фізичної активності можуть допомогти їм жити "самостійніше" і зменшити потребу в соціальній допомозі. Вправи та фізична активність можуть компенсувати погіршення здоров'я і "утримати людину вище порога, який вимагає ретельнішого догляду".

Як допомагає фізична активність літнім людям

Дослідження показують, що люди середнього віку та літні люди завдяки регулярним фізичним вправам можуть підвищити свій рівень фізичної підготовки до показників, які має людина на десять років молодше. А хороша фізична форма може поліпшити когнітивні здібності та знизити ризик розвитку деменції.

Дослідження здоров'я літніх людей, які відвідують спортивні зали, перебувають в пішохідних групах, займаються садівництвом та волонтерством, а також є членами кулінарних клубів, показали, що всі ці заняття значно покращують здоров'я, самопочуття та активність на довгі роки.

Допоможіть родичам бути активними

Тому експерти радять не давати залежуватися своїм літнім родичам, а спонукати їх до активного проводження часу. Під час хвороб потрібно менше часу проводити на лікарняних ліжках, а більше займатися реабілітацією і фізіотерапією. Люди, які ведуть активний спосіб життя в літньому віці, як правило, значно рідше потребують соціальної допомоги та перебування в спеціалізованих інтернатах.