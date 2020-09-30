Принято, что пожилым людям необходимо уступать место в общественном транспорте. Но эксперты доказали, что этот жест вежливости вреден для их здоровья.

На самом деле пожилым людям нужно чаще стоять, а не сидеть или лежать. А еще лучше – ходить, пишет Independent.

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Пожилым людям нужна физическая активность

Эксперты отмечают, что пожилые люди должны двигаться, больше времени проводить в вертикальном положении и даже ходить по лестнице, вместо лифтов и эскалаторов.

Они убеждены, что согласованные усилия общества по поощрению пожилых людей к физической активности могут помочь им жить "самостоятельнее" и уменьшить потребность в социальной помощи. Упражнения и физическая активность могут компенсировать ухудшение здоровья и "удержать человека выше порога, который требует тщательного ухода".

Как помогает физическая активность пожилым людям

Исследования показывают, что люди среднего возраста и пожилые люди благодаря регулярным физическим упражнениям могут повысить свой уровень физической подготовки к показателям, которые имеет человек на десять лет моложе. А хорошая физическая форма может улучшить когнитивные способности и снизить риск развития деменции.

Исследования здоровья пожилых людей, которые посещают спортивные залы, находятся в пешеходных группах, занимаются садоводством и волонтерством, а также являются членами кулинарных клубов, показали, что все эти занятия значительно улучшают здоровье, самочувствие и активность на долгие годы.

Помогите родственникам быть активными

Поэтому эксперты советуют не давать залеживаться своим пожилым родственникам, а побудить их к активному времяпрепровождению. Во время болезней нужно меньше времени проводить на больничных койках, а больше заниматься реабилитацией и физиотерапией. Люди, которые ведут активный образ жизни в пожилом возрасте, как правило значительно реже нуждаются в социальной помощи и пребывании в специализированных интернатах.