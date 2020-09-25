Финские исследователи выяснили, что пожилые люди начали медленнее стареть. Их физическая форма и умственные способности сохраняются дольше, чем у людей того же возраста 20 лет назад.

Половине участников исследования было 75-80 лет в 1989 году, тогда они прошли ряд когнитивных и физических тестов. Их показатели сравнили с показателями современных пожилых людей, исследование опубликовали в Aging Clinical and Experimental Research и The Journals of Gerontology: Series A.

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"Исследование уникально, поскольку только несколько исследований сравнивали показатели людей в разные исторические периоды", – сказала ведущий автор исследования Таина Рантанен (Taina Rantanen) из Университета Йювяскюля.

Ученые фокусировались на показателях, которые показывают, как пожилые люди справляются с рутинными делами вроде ухода за собой. Практически все виды тестов лучше прошли участники группы тех, кто родился позже.

Пожилые люди сейчас чувствуют себя лучше, чем их сверстники в прошлом

Так, у них была выше скорость ходьбы, кисть была сильнее на 25%, сила разгибания колена – на 20-47%, лучше были функции легких. Аналогично в когнитивных тестах побеждали наши современники. В целом среди стареющего населения наблюдается увеличение количества здоровых лет.

Ученые отмечают, что те, кто родился позже, жили в мире, в котором произошли много позитивных изменений: улучшились санитарные условия и питание, стали более доступными образование и здравоохранение.

Однако эти данные, указывают авторы исследования, справедливы только для Финляндии.