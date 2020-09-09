Как прожить до 100 лет: советы долгожителей
Журналисты опросили 100 долгожителей, которым перевалило за 100 лет, чтобы узнать, что они считают секретом своего долголетия. Как оказалось, далеко не во всех случаях эти люди вели здоровый образ жизни и придерживались здоровой диеты.
Если четверть таких долгожителей утверждали, что секрет долголетия в здоровом питании, то еще больше (29%) советовали не слушать рекомендаций по этому поводу, пишет A Place for Mom.
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Что касается физической активности, то лишь 21% опрошенных долгожителей заявили, что регулярно делают упражнения и ведут подвижный образ жизни. Если одни опрошенные утверждали, что активность, здоровая диета и семейные отношения помогают им жить дольше, то другие говорили о совсем другом образе жизни. 16% пьют алкогольные напитки регулярно, а 12% не употребляют алкоголь.
Самые интересные теории долголетия от долгожителей
Жанн Кальми, умерла в 1997 в возрасте 122 лет, была замужем 46 лет, а потом еще 55 лет жила сама. Она считает секретом своего долголетия оливковое масло, вино, сигареты и шоколад.
Ричард Овертон, ветеран Второй мировой и старейший мужчина в США, рецептом своего долголетия считает мороженое, сигары и виски "Бурбон".
Эмма Морано, 117-летняя итальянка, утверждала, что дожить до ее возраста ей помог тот факт, что она в свое время выгнала мужа, а потом никогда больше не выходила замуж.
Среди других рецептов долголетия опрошенные долгожители называли сладкие пончики, 30 сигарет в день, 5-7 отжиманий в день или кружку пива. Называли долгожители и сексуальные отношения. 103-летний итальянец Винченцо Баратта утверждает, что его секрет долголетия: есть лишь один раз в день и "много женщин".
Элизабет Салливан в возрасте 104 лет рассказывает о своем разговоре с врачом:
Я как-то пошла к врачу, а он меня спрашивает: "Вы заботитесь о том, что именно вы едите?" И я ответила: "Конечно нет, я пью по три бутылки Доктора Пеппера на день (газированный безалкогольный напиток)". А он мне говорит: "Боже мой, там же слишком много сахара! Вы умрете, если будете продолжать его пить". Но через 10 лет он сам умер, а мне пришлось искать другого врача. И я все еще пью три бутылки Доктора Пеппера в день, а люди все еще говорят мне, что это вредно, но знаете, не очень много людей доживают до 104.
10 самых распространенных привычек, которые, по мнению долгожителей, помогли им прожить до 100
- Игнорировать традиционные диетические советы 29%;
- Питаться здоровой пищей 25%;
- Оставаться активными 22%;
- Сохранять позитивное отношение к жизни 18%;
- Употреблять алкоголь регулярно 16%;
- Отказаться от алкоголя / курения 12%;
- Поддерживать важные отношения 10%;
- Много спать 9%;
- Быть ласковыми с другими 9%;
- Быть религиозным 9%.