Журналисты опросили 100 долгожителей, которым перевалило за 100 лет, чтобы узнать, что они считают секретом своего долголетия. Как оказалось, далеко не во всех случаях эти люди вели здоровый образ жизни и придерживались здоровой диеты.

Если четверть таких долгожителей утверждали, что секрет долголетия в здоровом питании, то еще больше (29%) советовали не слушать рекомендаций по этому поводу, пишет A Place for Mom.

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Что касается физической активности, то лишь 21% опрошенных долгожителей заявили, что регулярно делают упражнения и ведут подвижный образ жизни. Если одни опрошенные утверждали, что активность, здоровая диета и семейные отношения помогают им жить дольше, то другие говорили о совсем другом образе жизни. 16% пьют алкогольные напитки регулярно, а 12% не употребляют алкоголь.

Самые интересные теории долголетия от долгожителей

Жанн Кальми, умерла в 1997 в возрасте 122 лет, была замужем 46 лет, а потом еще 55 лет жила сама. Она считает секретом своего долголетия оливковое масло, вино, сигареты и шоколад.

Ричард Овертон, ветеран Второй мировой и старейший мужчина в США, рецептом своего долголетия считает мороженое, сигары и виски "Бурбон".

Эмма Морано, 117-летняя итальянка, утверждала, что дожить до ее возраста ей помог тот факт, что она в свое время выгнала мужа, а потом никогда больше не выходила замуж.

Среди других рецептов долголетия опрошенные долгожители называли сладкие пончики, 30 сигарет в день, 5-7 отжиманий в день или кружку пива. Называли долгожители и сексуальные отношения. 103-летний итальянец Винченцо Баратта утверждает, что его секрет долголетия: есть лишь один раз в день и "много женщин".

Элизабет Салливан в возрасте 104 лет рассказывает о своем разговоре с врачом:

Я как-то пошла к врачу, а он меня спрашивает: "Вы заботитесь о том, что именно вы едите?" И я ответила: "Конечно нет, я пью по три бутылки Доктора Пеппера на день (газированный безалкогольный напиток)". А он мне говорит: "Боже мой, там же слишком много сахара! Вы умрете, если будете продолжать его пить". Но через 10 лет он сам умер, а мне пришлось искать другого врача. И я все еще пью три бутылки Доктора Пеппера в день, а люди все еще говорят мне, что это вредно, но знаете, не очень много людей доживают до 104.

10 самых распространенных привычек, которые, по мнению долгожителей, помогли им прожить до 100