Фінські дослідники з'ясували, що люди похилого віку почали повільніше старіти. Їх фізична форма і розумові здібності зберігаються довше, ніж у людей того ж віку 20 років тому.

Половині учасників дослідження було 75-80 років в 1989 році, тоді вони пройшли ряд когнітивних і фізичних тестів. Їх показники порівняли з показниками сучасних літніх людей, дослідження опублікували в Aging Clinical and Experimental Research й The Journals of Gerontology: Series A.

"Дослідження унікальне, оскільки лише кілька досліджень порівнювали показники людей в різні історичні періоди", – сказала провідна авторка дослідження Таїна Рантанен (Taina Rantanen) з Університету Йювяскюля.

Вчені фокусувалися на показниках, які показують, як літні люди справляються з рутинними справами на кшталт догляду за собою. Практично всі види тестів краще пройшли учасники групи тих, хто народився пізніше.

Літні люди нині почувають себе краще, ніж їхні однолітки в минулому

Так, у них була вище швидкість ходьби, кисть була сильнішою на 25%, сила розгинання коліна – на 20-47%, краще були функції легень. Аналогічно в когнітивних тестах перемагали наші сучасники. В цілому серед населення, яке старіє спостерігається збільшення кількісті здорових років

Вчені відзначають, що ті, хто народився пізніше, жив у світі, в якому сталися багато позитивних змін: покращилися санітарні умови та харчування, стали більш доступними освіта та охорона здоров'я.

Однак ці дані, вказують автори дослідження, справедливі тільки для Фінляндії.