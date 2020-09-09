Журналісти опитали 100 довгожителів, яким перевалило за 100 років, щоб дізнатися, що вони вважають секретом свого довголіття. Як виявилося, далеко не у всіх випадках ці люди вели здоровий спосіб життя і дотримувалися здорової дієти.

Якщо чверть таких довгожителів стверджували, що секрет довголіття в здоровому харчуванні, то ще більше (29%) радили не слухати рекомендацій з цього приводу, пише A Place for Mom.

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Що стосується фізичної активності, то лише 21% опитаних довгожителів заявили, що регулярно роблять вправи та ведуть рухливий спосіб життя. Якщо одні опитані стверджували, що активність, здорова дієта і сімейні стосунки допомагають їм жити довше, то інші говорили про зовсім інший спосіб життя. 16% п'ють алкогольні напої регулярно, а 12% не вживають алкоголь.

Найцікавіші теорії довголіття від довгожителів

Жанн Кальмі, померла в 1997 у віці 122 років, була одружена 46 років, а потім ще 55 років жила сама. Вона вважає секретом свого довголіття оливкову олію, вино, сигарети та шоколад.

Річард Овертон, ветеран Другої світової і найстаріший чоловік в США, рецептом свого довголіття вважає морозиво, сигари та віскі "Бурбон".

Емма Морано, 117-річна італійка, стверджувала, що дожити до її віку їй допоміг той факт, що вона свого часу вигнала чоловіка, а потім ніколи більше не виходила заміж.

Серед інших рецептів довголіття опитані довгожителі називали солодкі пончики, 30 сигарет в день, 5-7 віджимань в день або кухоль пива. Називали довгожителі й сексуальні відносини. 103-річний італієць Вінченцо Баратта стверджує, що його секрет довголіття: їсти лише один раз в день і "багато жінок".

Елізабет Салліван, у віці 104 років, розповідає про свою розмову з лікарем:

Я якось пішла до лікаря, а він мене питає: "Ви піклуєтеся про те, що саме ви їсте?" І я відповіла: "Звичайно, ні, я п'ю по три пляшки Доктора Пеппера на день (газований безалкогольний напій)". А він мені каже: "Боже мій, там же занадто багато цукру! Ви помрете, якщо будете продовжувати його пити". Але через 10 років він сам помер, а мені довелося шукати іншого лікаря. І я все ще п'ю три пляшки Доктора Пеппера на день, а люди все ще говорять мені, що це шкідливо, але знаєте, не дуже багато людей доживають до 104.

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