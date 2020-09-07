Якщо ви думаєте, що будете жити довго, тому що ваша бабуся довгожителька, ви не зовсім праві. Генетичні чинники мають відносно невеликий вплив на тривалість життя.

Йдеться в новому дослідженні, яке охопило понад 400 мільйонів осіб. Виявилося, що довголіття в основному залежить від способу життя, тоді як ДНК впливає на нього лише на 10%.

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Великий обсяг бази даних дозволив вченим вивчити сім'ї протягом кількох поколінь, аналізуючи довголіття не тільки кровних родичів, а й родичів з боку чоловіка або дружини.

Як гени впливають на тривалість життя

Завдяки математичним і статистичним розрахункам, вчені виявили, що у рідних і двоюрідних братів чи сестер спадковий фактор відіграє приблизно таку ж роль, як показували попередні дослідження. Зокрема, гени пояснюють від 20% до 30% тривалості життя, причому ця оцінка знижується нижче 15% для родичів протилежної статі.

Дослідники також виявили, що тривалість життя подружжя більшою мірою схожа, ніж у братів і сестер протилежної статі. Можливе пояснення цьому полягає в тому, що подружжя живе в одному будинку та у них загальні негенетичні фактори (дієта і спосіб життя).

За словами дослідників, якщо враховувати й цей фактор вибору партнера, то спадковість насправді пояснює не більше 7% довголіття, а, можливо, навіть менше. Гени самі по собі не можуть врятувати вас від ранньої смерті.

Результати дослідження показують, що той, хто хоче прожити довше, повинен краще і правильніше харчуватися і робити фізичні вправи, замість того, щоб покладатися на гарні гени предків.