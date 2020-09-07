Наскільки гени впливають на тривалість життя
Якщо ви думаєте, що будете жити довго, тому що ваша бабуся довгожителька, ви не зовсім праві. Генетичні чинники мають відносно невеликий вплив на тривалість життя.
Йдеться в новому дослідженні, яке охопило понад 400 мільйонів осіб. Виявилося, що довголіття в основному залежить від способу життя, тоді як ДНК впливає на нього лише на 10%.
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Великий обсяг бази даних дозволив вченим вивчити сім'ї протягом кількох поколінь, аналізуючи довголіття не тільки кровних родичів, а й родичів з боку чоловіка або дружини.
Як гени впливають на тривалість життя
Завдяки математичним і статистичним розрахункам, вчені виявили, що у рідних і двоюрідних братів чи сестер спадковий фактор відіграє приблизно таку ж роль, як показували попередні дослідження. Зокрема, гени пояснюють від 20% до 30% тривалості життя, причому ця оцінка знижується нижче 15% для родичів протилежної статі.
Дослідники також виявили, що тривалість життя подружжя більшою мірою схожа, ніж у братів і сестер протилежної статі. Можливе пояснення цьому полягає в тому, що подружжя живе в одному будинку та у них загальні негенетичні фактори (дієта і спосіб життя).
За словами дослідників, якщо враховувати й цей фактор вибору партнера, то спадковість насправді пояснює не більше 7% довголіття, а, можливо, навіть менше. Гени самі по собі не можуть врятувати вас від ранньої смерті.
Результати дослідження показують, що той, хто хоче прожити довше, повинен краще і правильніше харчуватися і робити фізичні вправи, замість того, щоб покладатися на гарні гени предків.