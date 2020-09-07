Если вы думаете, что будете жить долго, потому что ваша бабушка долгожительница, вы не совсем правы. Генетические факторы имеют относительно небольшое влияние на продолжительность жизни.

Речь идет о новом исследовании, охватившем более 400 миллионов человек. Оказалось, что долголетие в основном зависит от образа жизни, тогда как ДНК влияет на него лишь на 10%.

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Большой объем базы данных позволил ученым изучить семьи в течение нескольких поколений, анализируя долголетие не только кровных родственников, но и родственников со стороны мужа или жены.

Как гены влияют на продолжительность жизни

Благодаря математическим и статистическим расчетам, ученые обнаружили, что у родных и двоюродных братьев или сестер наследственный фактор играет примерно такую ​​же роль, как показывали предыдущие исследования. В частности, гены объясняют от 20% до 30% продолжительности жизни, причем эта оценка снижается ниже 15% для родственников противоположного пола.

Исследователи также обнаружили, что продолжительность жизни супругов в большей степени похожа, чем у братьев и сестер противоположного пола. Возможное объяснение этому состоит в том, что супруги в одном доме и у них общие негенетические факторы (диета и образ жизни).

По словам исследователей, если учитывать и этот фактор выбора партнера, то наследственность на самом деле объясняет не более 7% долголетия, а, возможно, даже меньше. Гены сами по себе не могут спасти вас от ранней смерти.

Результаты исследования показывают, что тот, кто хочет прожить дольше, должен лучше и правильнее питаться и делать физические упражнения, вместо того, чтобы полагаться на хорошие гены предков.