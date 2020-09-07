Насколько гены влияют на продолжительность жизни
Если вы думаете, что будете жить долго, потому что ваша бабушка долгожительница, вы не совсем правы. Генетические факторы имеют относительно небольшое влияние на продолжительность жизни.
Речь идет о новом исследовании, охватившем более 400 миллионов человек. Оказалось, что долголетие в основном зависит от образа жизни, тогда как ДНК влияет на него лишь на 10%.
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Большой объем базы данных позволил ученым изучить семьи в течение нескольких поколений, анализируя долголетие не только кровных родственников, но и родственников со стороны мужа или жены.
Как гены влияют на продолжительность жизни
Благодаря математическим и статистическим расчетам, ученые обнаружили, что у родных и двоюродных братьев или сестер наследственный фактор играет примерно такую же роль, как показывали предыдущие исследования. В частности, гены объясняют от 20% до 30% продолжительности жизни, причем эта оценка снижается ниже 15% для родственников противоположного пола.
Исследователи также обнаружили, что продолжительность жизни супругов в большей степени похожа, чем у братьев и сестер противоположного пола. Возможное объяснение этому состоит в том, что супруги в одном доме и у них общие негенетические факторы (диета и образ жизни).
По словам исследователей, если учитывать и этот фактор выбора партнера, то наследственность на самом деле объясняет не более 7% долголетия, а, возможно, даже меньше. Гены сами по себе не могут спасти вас от ранней смерти.
Результаты исследования показывают, что тот, кто хочет прожить дольше, должен лучше и правильнее питаться и делать физические упражнения, вместо того, чтобы полагаться на хорошие гены предков.