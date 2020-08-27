В каком возрасте люди чувствуют себя на 65 лет, зависит от страны их проживания. Разница может составлять 30 лет.

Ученые показали, что 76-летние люди в Японии и 46-летние в Папуа Новой Гвинее страдают от одинакового количества возрастных проблем, пишет Lancet Public Health.

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Используя оценки глобального бремени болезней (GBD), ученые измерили болезни, связанные с возрастом отслеживая годы жизни с поправкой на инвалидность (измерение потери здоровья, связанной с 92 заболеваниями). Результаты охватывают период с 1990 по 2017 год по 195 странам и территориям.

Где чувствуют себя лучше всего:

Япония – 76,1;

Швейцария – 76,1;

Франция – 76;

Сингапур – 76;

Кувейт – 76;

Южная Корея – 75,1;

Испания – 75,1;

Италия – 74,8;

Пуэрто Рико – 74,6;

Перу – 74,3;

Худшие показатели:

Папуа-Новая Гвинея – 45,6;

Маршалловы острова – 51;

Афганистан – 51,6;

Вануату – 52,2;

Соломоновы острова – 53,4;

Центрально африканская республика – 53,6;

Лесото – 53,6;

Кирибати – 54,2;

Гвинея-Бисау – 54,5;

Микронезия – 55.

В Украине люди чувствуют себя на 65 лет в среднем в возрасте 57,4, в Беларуси – 60,5, а в России в 59,2.