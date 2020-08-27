В разных странах люди чувствуют себя на 65 в разном возрасте: список
В каком возрасте люди чувствуют себя на 65 лет, зависит от страны их проживания. Разница может составлять 30 лет.
Ученые показали, что 76-летние люди в Японии и 46-летние в Папуа Новой Гвинее страдают от одинакового количества возрастных проблем, пишет Lancet Public Health.
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Используя оценки глобального бремени болезней (GBD), ученые измерили болезни, связанные с возрастом отслеживая годы жизни с поправкой на инвалидность (измерение потери здоровья, связанной с 92 заболеваниями). Результаты охватывают период с 1990 по 2017 год по 195 странам и территориям.
Где чувствуют себя лучше всего:
- Япония – 76,1;
- Швейцария – 76,1;
- Франция – 76;
- Сингапур – 76;
- Кувейт – 76;
- Южная Корея – 75,1;
- Испания – 75,1;
- Италия – 74,8;
- Пуэрто Рико – 74,6;
- Перу – 74,3;
Худшие показатели:
- Папуа-Новая Гвинея – 45,6;
- Маршалловы острова – 51;
- Афганистан – 51,6;
- Вануату – 52,2;
- Соломоновы острова – 53,4;
- Центрально африканская республика – 53,6;
- Лесото – 53,6;
- Кирибати – 54,2;
- Гвинея-Бисау – 54,5;
- Микронезия – 55.
В Украине люди чувствуют себя на 65 лет в среднем в возрасте 57,4, в Беларуси – 60,5, а в России в 59,2.