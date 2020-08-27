В якому віці люди відчувають себе на 65 років, залежить від країни їхнього проживання. Різниця може становити 30 років.

Вчені показали, що 76-річні люди в Японії та 46-річні в Папуа Новій Гвінеї страждають від однакової кількості вікових проблем, пише Lancet Public Health.

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Використовуючи оцінки глобального тягаря хвороб (GBD), вчені виміряли хвороби, які пов'язані з віком відстежуючи роки життя з поправкою на інвалідність (вимір втрати здоров'я, пов'язаної з 92 захворюваннями). Результати охоплюють період з 1990 по 2017 рік по 195 країнам і територіям.

Де почувають себе найкраще:

Японія - 76,1; Швейцарія - 76,1; Франція - 76; Сінгапур - 76; Кувейт - 76; Південна Корея - 75,1; Іспанія - 75,1; Італія - ​​74,8; Пуерто Ріко - 74,6; Перу - 74,3;

Найгірші показники:

Папуа-Нова Гвінея - 45,6; Маршаллові острови - 51; Афганістан - 51,6; Вануату - 52,2; Соломонові острови - 53,4; Центрально африканська республіка - 53,6; Лесото - 53,6; Кірібаті - 54,2; Гвінея-Бісау - 54,5; Мікронезія - 55.

В Україні люди відчувають себе на 65 років в середньому у віці 57,4, в Білорусі – 60,5, а в Росії у 59,2.