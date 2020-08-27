В різних країнах люди відчувають себе на 65 у різному віці: список
В якому віці люди відчувають себе на 65 років, залежить від країни їхнього проживання. Різниця може становити 30 років.
Вчені показали, що 76-річні люди в Японії та 46-річні в Папуа Новій Гвінеї страждають від однакової кількості вікових проблем, пише Lancet Public Health.
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Використовуючи оцінки глобального тягаря хвороб (GBD), вчені виміряли хвороби, які пов'язані з віком відстежуючи роки життя з поправкою на інвалідність (вимір втрати здоров'я, пов'язаної з 92 захворюваннями). Результати охоплюють період з 1990 по 2017 рік по 195 країнам і територіям.
Де почувають себе найкраще:
- Японія - 76,1;
- Швейцарія - 76,1;
- Франція - 76;
- Сінгапур - 76;
- Кувейт - 76;
- Південна Корея - 75,1;
- Іспанія - 75,1;
- Італія - 74,8;
- Пуерто Ріко - 74,6;
- Перу - 74,3;
Найгірші показники:
- Папуа-Нова Гвінея - 45,6;
- Маршаллові острови - 51;
- Афганістан - 51,6;
- Вануату - 52,2;
- Соломонові острови - 53,4;
- Центрально африканська республіка - 53,6;
- Лесото - 53,6;
- Кірібаті - 54,2;
- Гвінея-Бісау - 54,5;
- Мікронезія - 55.
В Україні люди відчувають себе на 65 років в середньому у віці 57,4, в Білорусі – 60,5, а в Росії у 59,2.
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